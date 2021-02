Gérard Louvin accusé d’inceste : une enquête pour viols sur mineurs ouverte

Nouveau rebondissement. Depuis le 8 janvier dernier, le neveu de Gérard Louvin accuse le producteur de télévision et son mari Daniel Moyne de faits incestueux. Olivier A. a porté plainte pour "viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant", "complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant" et "corruption de mineurs". Ce mardi 9 février 2021, le journal Le Monde nous apprend que quatre nouvelles plaintes viennent d’être déposées contre Gérard Louvin et son époux. Ces nouveaux plaignants mettent en cause le couple "par le biais du même avocat", rapporte le quotidien.

L’époux de Gérard Louvin dénonce une "cabale"

Daniel Moyne a réagi auprès du monde à ces quatre nouvelles plaintes en dénonçant une "cabale". "Les personnes qui nous accusent ne réalisent pas l’ampleur des dégâts qu’elles sont en train de causer. Leur seul objectif est de ruiner notre réputation en nous imputant des agissements immondes", a-t-il affirmé. De son côté, Gérard Louvin a réagi sur Twitter : "Des affabulations encore et encore...C'est indécent pour les vraies victimes et insupportable pour les faux coupables que nous sommes!". Il semblerait que cette affaire n’est pas finie de faire parler d’elle. Nos confrères de BFM TV nous apprennent ce mardi que le parquet de Paris a ouvert une enquête le 21 janvier dernier pour "viols sur mineurs" et "complicité de viols sur mineurs" contre Gérard Louvin et Daniel Moyne. "Deux autres plaintes émanant de deux autres personnes le 28 janvier, dénonçant respectivement des faits de viol sur mineur de 15 ans et d'agression sexuelle, ont été depuis jointes à l'enquête initiale", révèle aussi BFM TV.

Par Matilde A.