Gérard Louvin et son mari accusés de viols : une enquête ouverte contre le plaignant

Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne sont accusés de viols par un certain Olivier A, le neveu du producteur de télévision. L’affaire a éclaté dans les médias en janvier dernier. Quelques heures après l'annonce des accusations de viols par son neveu, Gérard Louvin est sorti du silence via les réseaux sociaux. L’ancien directeur de la Star "Academy" a relayé un communiqué rédigé par ses avocats dans lequel ils déplorent un "ignoble chantage". "Nos clients MM Gérard Louvin et Daniel Moyne ont découvert avec tristesse et consternation les accusations portées à leur encontre par M. Olivier A. Ces calomnies sont le fruit d'un ignoble chantage portant sur la somme extravagante de 750 000€ dont ils sont victimes depuis plusieurs semaines et auquel ils ont légitimement refusé de céder", peut-on lire. Le 21 janvier 2021, le couple fait l’objet d’une enquête pour "viols sur mineurs" visant Daniel Moyne et "complicité de viols sur mineurs" visant Gérard Louvin.

Le plaignant a "tenté d’obtenir plus de 700 000 euros"

À leur tour, Gérard Louvin et Daniel Moyne ont décidé de porter plainte début février. Le couple a déclaré à la police qu’Olivier A. "craignait d’avoir été écarté de la succession" de son oncle. Raison pour laquelle il a "tenté d’obtenir plus de 700 000 euros". Selon leurs dires, le neveu de Gérard Louvin s’est "répandu dans les médias afin de détruire la réputation du couple puis a déposé une plainte pour des faits non seulement contestés mais manifestement prescrits". Le parquet de Paris a dévoilé auprès de l'AFP qu'une enquête a été ouverte le 17 février 2021 pour "chantage" contre Olivier A. "Ils seront bientôt entendus par les enquêteurs concernant cette plainte", s'est réjouie Me Céline Bekerman, avocate de Daniel Moyne.

Par Matilde A.