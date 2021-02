Gérard Louvin et son mari accusés d’inceste : le producteur attaque sa soeur !

Depuis quelques semaines, Gérard Louvin est dans la tourmente. Son neveu Olivier A. accuse le producteur et son mari Daniel Moyne de faits incestueux. Dans une plainte déposée en janvier dernier, Olivier A. assure qu'il a été "victime de nombreux actes d'agression sexuelle qui se sont aggravés jusqu'à l'âge de 14 ans". Il raconte également avoir "été victime de caresses et de masturbations". De lourdes accusations qui ont fait réagir Gérard Louvin sur Twitter. L’ancien directeur de la Star Academy a partagé le communiqué de presse écrit par ses avocats Me Christophe Ayela et Me Céline Bekerman. Dans le communiqué, les avocats de Gérard Louvin dénonce des "calomnies", "fruit d’un ignoble chantage".

"Je ne suis pas un prédateur !"

Alors qu’il ne s’est pas exprimé dans les médias depuis le début de cette sombre affaire, Gérard Louvin a finalement décidé de se livrer. Le célèbre producteur a accepté de se confier dans les pages de "Nice Matin". "En réalité, je vis une horreur, je ne comprends pas ce qui m’arrive… Au départ, je ne voulais pas m’exprimer. Je me tais, je me tais, mais à force d’entendre tout ce que j’entends, j’en ai marre. On accuse Daniel Moyne, mais c’est mon nom qui est traîné dans la boue. Louvin, Louvin, Louvin... ça suffit ! Je ne suis pas un prédateur !", a d’abord commencé Gérard Louvin. Le producteur a ensuite attaqué sa soeur : "Tout ça est une cabale. Ma sœur est derrière tout ça, elle m’a écrit des horreurs. Une sœur qui a travaillé trente ans avec moi ! Lui a travaillé vingt ans avec moi, il est venu en vacances tout le temps, avec ses copains, ses copines, il a fait la fête, il disait à tout le monde: "Moi je m’en fous, je suis le neveu de Gérard Louvin…" J’ai jamais eu de problème, et bizarrement, le jour où j’adopte Kevin, sans que je m’en rende compte, pour eux, il y avait tout à coup un autre héritier…".

