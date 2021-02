Gérard Louvin et son mari accusés d'inceste : le soutien de leur fils adoptif

Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne sont visés par cinq plaintes respectivement pour complicité de viols et viols, agressions sur mineur. Le producteur est notamment accusé par son neveu, Olivier A., qui a assuré dans sa plainte avoir été "victime de nombreux actes d'agression sexuelle qui se sont aggravés jusqu'à l'âge de 14 ans". Depuis, Gérard Louvin a clamé son innocence à plusieurs reprises. Dans les pages de "Nice Matin", il a accusé sa soeur d'être derrière cette "cabale". "Elle m’a écrit des horreurs. Une sœur qui a travaillé trente ans avec moi ! Lui a travaillé vingt ans avec moi, il est venu en vacances tout le temps, avec ses copains, ses copines, il a fait la fête", a-t-il lancé. Envers les cinq hommes qui l'accusent, le producteur a dénoncé "des petits profiteurs qui ont aujourd’hui presque 50 ans, surfer sur une vague, mentir et l’accabler dans la presse".

Son fils a subi des abus sexuels avant d'être adopté

Dans sa défense, Gérard Louvin a dévoilé le soutien de son fils adoptif, Kevin, en lisant une déclaration de ce dernier. "Ces derniers (Gérard Louvin et Daniel Moyne, ndlr) n’ont jamais eu le moindre comportement déplacé ou ambigu à mon égard, au contraire, ils m’ont sauvé de l’enfer...", a écrit le fils du producteur qui a été victime de violences sexuelles à l'âge de quatre ans et demi lorsqu'il était dans un orphelinat au Cambodge avant d'être adopté par le couple en 1992. "C'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à adopter mon fils Kevin", a confié Gérard Louvin en ajoutant : "J’ai eu beaucoup de conflits avec mon fils plus jeune, car c’est dur d’élever un enfant adopté, qui a vécu des choses terribles. Moi, j’avais du travail, mais tous les matins je l’emmenais à l’école à 7h, je rentrais à 8h pour le coucher avant de repartir sur mes émissions. Il avait des nounous la journée, mais il y avait de l'amour".

Par Marie Merlet