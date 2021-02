Gérard Louvin : face aux accusations d'inceste, il prend une grande décision

Depuis quelques jours maintenant, Gérard Louvin est dans la tourmente. En effet, le producteur et ancien directeur de la Star Academy fait face à des accusations d'incestes de la part de son neveu. Dans une plainte déposée en janvier dernier, il assure qu'il a été "victime de nombreux actes d'agression sexuelle qui se sont aggravés jusqu'à l'âge de 14 ans". Il raconte également avoir "été victime de caresses et de masturbations. Puis, il aurait été victime d’abus plus graves puisqu’il affirme avoir été obligé de pratiquer des fellations sur la personne de Daniel Moyne". Face à ces accusations, Gérard Louvin avait pris la parole sur Twitter et avait dévoilé le communiqué de presse rédigé par son avocat Me Christophe Ayela et Me Celine Bekerman.

"Nos clients MM Gérard Louvin et Daniel Moyne ont découvert avec triste et consternation les accusations portées à leur encontre par M. Olivier Agredano. Ces calomnies sont le fruit d'un ignoble chantage portant sur la somme extravagante de 750 000€ dont ils sont victimes depuis plusieurs semaines et auquel ils ont légitimement refusé de céder".

Suite à ces déclarations, Gérard Louvin avait pris une nouvelle fois la parole le 9 février dernier : "Des affabulations encore et encore…c'est indécent pour les vraies victimes et insupportables pour les faux coupables que nous sommes !".

Et ce mercredi 10 février, Gérard Louvin a pris la parole pour la troisième fois depuis le début de l'affaire. Las des critiques et des accusations, il prend une grande décision et décide de quitter les réseaux sociaux pendant une durée indéterminée. "Je crois que j'ai besoin de souffler un peu auprès de mes vrais amis. A très bientôt !".

