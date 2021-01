Gérard Louvin : le producteur accusé d'inceste par son neveu

Le 7 janvier dernier, Camille Kouchner, la fille de l'ancien ministre Bernard Kouchner, a publié un livre choc intitulé "La familia grande" dans lequel elle accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'inceste sur son frère jumeau. Grâce à cet ouvrage qui fait grand bruit, l'avocate de 45 ans a levé l'omerta qui plane au-dessus du sujet tabou de l'inceste et a littéralement permis aux victimes de libérer leur parole. Voilà en effet plusieurs jours que les témoignages affluent sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MeTooInceste.



Ce lundi 25 janvier 2021, un célèbre producteur français vient d'être accusé de viol par son neveu. Gérard Louvin, qui est à l'origine de nombreuses émissions à succès telles que "Sacrée Soirée", "Ciel mon mardi", ou encore "Sans aucun doute", et qui a aussi été le directeur de la Star Academy, est visé par une plainte déposée par son neveu, Olivier A.

Gérard Louvin accusé d'inceste : le glaçant récit de son neveu

Dans le document que nos confrères du Monde ont pu consulter, le plaignant âgé de 48 ans dénonce des viols subis à partir de l’âge de 10 ans et "dit avoir été victime de nombreux actes d’agression sexuelle qui se sont aggravés jusqu’à l’âge de 14 ans". Olivier A, met en cause son oncle Gérard Louvin mais aussi le mari de celui-ci, Daniel Moyne. Il raconte avoir "dans un premier temps été victime de caresses et de masturbations. Puis, il aurait été victime d’abus plus graves puisqu’il affirme avoir été obligé de pratiquer des fellations sur la personne de Daniel Moyne".



Figure phare de la télévision française, Gérard Louvin, 74 ans, a aussi été aux commandes d'émission de téléréalités comme "Greg le Millionnaire" et "L'île de la tentation". De 2012 à 2014, il a aussi fait partie de l'équipe de chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" aux côtés de Cyril Hanouna. Rapidement, le célèbre producteur a nié les terribles accusations de son neveu et dénonce une "histoire d'argent".





Par E.S.