Gérard Louvin à nouveau accusé de viol : ses avocats réagissent

Les accusations d’inceste se multiplient. Depuis la parution du livre de Camille Kouchner "La Familia Grande", les langues se délient. Après le politologue Olivier Duhamel et l’acteur Richard Berry, c’est le producteur Gérard Louvin qui est accusé d’inceste par son neveu. Ce dernier a porté plainte contre son oncle et son compagnon Daniel Moyne pour “viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant”, “corruption de mineurs” et “complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant”. Selon le plaignant Olivier A., il aurait été forcé à des "caresses”, “masturbations” et “fellations” de ses 10 à 14 ans.

Selon un article du Monde, paru ce 8 février 2021, Gérard Louvin est visé par quatre nouvelles plaintes, déposées auprès du parquet de Paris entre fin janvier et début février, d’autres victimes présumées. Là encore, le couple est accusé de "viols" et "agressions sexuelles", a déclaré à l'AFP l'avocat des plaignants, Me Pierre Debuisson. Ce dernier a également assuré avoir été contacté "par une dizaine de victimes" et que d'autres plaintes suivront. Et ce, bien que les faits, "semblent prescrits" puisqu’ils se seraient produits dans les années 1980 et 1990.

Gérard Louvin dénonce des "affabulations encore et encore…"

Face à ces nouvelles révélations, le producteur s’est emparé des réseaux sociaux pour dénoncer des "affabulations encore et encore… C’est indécent pour les vraies victimes et insupportable pour les faux coupables que nous sommes !”. Un tweet dans lequel l’homme d’affaires a mentionné le journal Le Monde ainsi que ses avocats Christophe Aleya et Céline Bekerman. Ces derniers ont assuré que leurs clients "démentent fermement les accusations opportunistes" et "déplorent un imbroglio confus sous couvert d’anonymat, où sont entremêlés des contre-vérités, des poncifs sur le show business et des relents homophobes qui n'échapperont à personne".

Ce n’est pas la première fois que Gérard Louvin dément ces “accusations mensongères” qu’il qualifie de la “calomnie”. Dénonçant “un ignoble chantage” financier de la part d’un neveu, il estime que celui-ci est “manipulé par des tiers peu scrupuleux, cupides et avides” qu’ils “n’ont eu cesse, à sa demande, de secourir et de porter tout au long de sa vie”.

Des affabulations encore et encore...C'est indécent pour les vraies victimes et insupportable pour les faux coupables que nous sommes! @lemondefr @MaitreBek @chrisayela Gérard Louvin (@GLouvin) February 9, 2021

Par C.F.