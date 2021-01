Gérard Louvin : Sa réponse aux accusations de viol de son neveu

La sortie du livre de Camille Kouchner a permis aux victimes d'inceste de libérer leur parole. C'est certainement cette affaire et le mouvement #MeTooInceste érigé sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, qui ont poussé un certain Olivier Agredano, à porter plainte contre son oncle, le producteur Gérard Louvin... Ce lundi 25 janvier 2021, Le Monde révèle que le plaignant de 48 ans vient de dénoncer son célèbre oncle mais aussi Daniel Moyne, le mari de celui-ci, et évoque "des viols subis à partir de l’âge de 10 ans" ainsi que de "nombreux actes d’agression sexuelle qui se sont aggravés jusqu’à l’âge de 14 ans".

Dans un document que nos confrères du Monde ont pu consulter, Olivier A. raconte avoir "dans un premier temps été victime de caresses et de masturbations". Il aurait ensuite été victime d’abus plus graves puisqu’il affirme avoir "été obligé de pratiquer des fellations sur la personne de Daniel Moyne".

Gérard Louvin évoque un chantage sur Twitter

Face à ces terribles accusations, Gérard Louvin s'est empressé de réagir sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le célèbre producteur a publié un communiqué de presse écrit par ses avocats Me Christophe Ayela et Me Céline Bekerman.



" Nos clients MM Gérard Louvin et Daniel Moyne ont découvert avec triste et consternation les accusations portées à leur encontre par M. Olivier Agredano. Ces calomnies sont le fruit d'un ignoble chantage portant sur la somme extravagante de 750 000€ dont ils sont victimes depuis plusieurs semaines et auquel ils ont légitimement refusé de céder" peut-on lire.



"MM Gérard Louvin et Daniel Moyne ont la preuve que leur neveu a été manipulé par des tiers peu scrupuleux, cupides et avides. Ils subissent aujourd'hui une double peine : celle d'être salis et jetés en pâture aux médias alors même qu'ils avaient déjà été blanchis par la justice ; et celle plus préoccupante encore, d'avoir perdu un neveu qu'ils n'ont eu cesse, à sa demande, de secourir et de porter tout au long de sa vie" écrivent également les avocats de l'ancien chroniqueur de TPMP.



En légende du communiqué, Gérard Louvin n'a pas manqué de remercier ses amis et d'appeler à la vigilance face à la diffamation.



Communiqué de presse .Merci à tous les soutiens de mes amis et pour les autres , attention à la diffamation sans rien savoir .merci ! pic.twitter.com/LPthzgPPhi — Gérard Louvin (@GLouvin) January 25, 2021

Par E.S.