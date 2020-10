Ghislaine Arabian endettée, pourquoi elle craint un reconfinement (Exclu vidéo)

Depuis plusieurs mois, les pays du monde entier sont touchés par la crise du coronavirus et la France n'est pas épargnée. En mars dernier, face à la propagation du virus sur le territoire, Emmanuel Macron avait décrété un confinement national qui a duré jusqu'au 11 mai 2020. Actuellement, la situation dans le pays est très préoccupante. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter, les hospitalisations également. En Ile-de-France, 73% des lits de réanimations sont occupés par des patients contaminés par la Covid-19. Face à l'aggravation de l'épidémie, le président de la République doit annoncer ce mercredi 28 octobre à 20 heures de nouvelles restrictions, notamment un reconfinement national moins strict que celui du printemps.

Avec cette crise sanitaire, les secteurs du tourisme, du spectacle et de la restauration sont durement touchés. Après le coup de gueule de Pascal Soetens face à la fermeture des salles de sport, Ghislaine Arabian s'est confiée sur sa situation financière dans un nouveau numéro de "L'Instant de Luxe" qui sera diffusé ce jeudi 29 octobre, à 10h05 sur Non Stop People.

"Il ne faudrait pas que ça reconfine"

En avant-première, nous vous dévoilons un extrait inédit de cet échange. Dans un premier temps, Jordan de Luxe prend des nouvelles de la cheffe. "Financièrement, ce n'est pas drôle parce qu'il y a une espèce de facilité qui disparaît et d'incertitude qui apparaît par contre", commence-t-elle.

Si le reconfinement recommence, quel scénario a-t-elle imaginé ? "Je ne sais pas. On est quand même tous endettés. On a des prêts qu'il va falloir rembourser (...) Si on nous arrête, comment on va faire ? (...) Avec le confinement, on a eu des facilités pour plein de choses, pour les charges et tout, mais ça m'a mis dans un sentiment d'insécurité financière que je n'ai jamais connu. Et là, j'ai comme une espèce de flottement (...) Il ne faudrait pas que ça reconfine (...) Si on reconfine, je crois que tout le monde va mettre la clef sous la porte", dit-elle.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV