Ghislaine Arabian victime de violences conjugales, son terrible récit (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a reçu Ghislaine Arabian dans son émission "L'instant de Luxe" qu'il présente quotidiennement sur Non Stop People. Dans un premier temps, l'ancienne jurée de "Top Chef" a évoqué sa situation financière face à la crise du coronavirus. "Financièrement, ce n'est pas drôle parce qu'il y a une espèce de facilité qui disparaît et d'incertitude qui apparaît par contre", a-t-elle dit. Cet entretien a été enregistré avant les nouvelles annonces d'Emmanuel Macron sur un reconfinement. Quel scénario imaginait-elle avant l'allocution du président de la République ?

"Je ne sais pas. On est quand même tous endettés. On a des prêts qu'il va falloir rembourser (...) Si on nous arrête, comment on va faire ? (...) Avec le confinement, on a eu des facilités pour plein de choses, pour les charges et tout, mais ça m'a mis dans un sentiment d'insécurité financière que je n'ai jamais connu. Et là, j'ai comme une espèce de flottement (...) Il ne faudrait pas que ça reconfine (...) Si on reconfine, je crois que tout le monde va mettre la clef sous la porte", disait-elle.

"C'est la première fois que j'ai eu peur..."

Dans ce même entretien, Ghislaine Arabian a accepté de parler des violences conjugales dont elle a été victime. Des violences qu'elle n'a subies qu'"une seule fois" avec quelqu'un avec qui elle vivait depuis 16 ans. Elle s'est retrouvée pendant deux mois et demi dans un corset, sur le dos. Et de poursuivre sur ce qu'elle a traversé : "Des coups, des coups de pieds. Il m'a jeté dans les escaliers, c'était terrible. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu peur d'une situation", a-t-elle dit.

Si Ghislaine Arabian a entamé un travail psychologique peu après les faits, elle l'a stoppé depuis. "Ça a été très compliqué. C'est l'incompréhension qui revient (...) On se sent très fautive (...) On culpabilise. Mais je ne l'ai jamais excusé". Elle a ensuite confié n'avoir jamais revu son ex-compagnon, sauf au tribunal, pour le procès.

Par Non Stop People TV