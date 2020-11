Gil Alma : ce jour où il s'est retrouvé au commissariat pour vol (Exclu vidéo)

Après son passage dans la nouvelle émission d'Evelyne Thomas, Gil Alma était l'invité de Christophe Combarieu dans son émission "Face à la Scène" diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'animateur est revenu sur le succès du pilote de la série "César Wagner" diffusé en janvier dernier sur France 2. Un épisode qui a réuni 5 millions de téléspectateurs et dans lequel l'acteur de "Nos Chers Voisins" incarne le rôle principal, celui d'un capitaine de police fraîchement muté au SRPJ de Strasbourg.

"Ça flatte l'ego quand même ?" lui demande Christophe Combarieu. "Je commence à avoir le melon", ironise le comédien avant de poursuivre : "Je suis très content que France Télévisions m'ait validé, en plus je tourne avec Antoine Garceau, le réalisateur de la série 'Dix pour cent'". À noter que Gil Alma fera son retour dans la peau de "César Wagner" en décembre prochain dans deux épisodes inédits sur France 2.

"J'ai fait plein d'autres bêtises beaucoup plus graves"

Dans la suite de l'entretien, Christophe Combarieu lui lance : "Vous êtes du bon côté de la police cette fois-ci, mais rappelez-vous, quand vous aviez 18 ans, vous n'avez pas fini au poste un jour ?" Gil Alma joue le jeu et raconte ce qu'il s'est passé ce jour-là. "Je crois que c'est la première fois que je le dis dans une émission télé. Heureusement que je me suis fait prendre que pour ça parce que j'ai fait plein d'autres bêtises beaucoup plus graves", commence-t-il.

Et de poursuivre : "Je me suis fait prendre en train de voler un essuie-glace sur une voiture. Je me suis fait prendre en flagrant délit, pas loin du bois de Vincennes. J'ai été au commissariat de Fontenay-sous-Bois. Complètement minable".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face à la Scène" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV