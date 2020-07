Gil Alma marié à Aminata, ont-ils des enfants ?

Le 11 juillet dernier, France 2 a donné le coup d'envoi de la 31e édition de "Fort Boyard". Une nouvelle saison présentée par Olivier Minne et qui a été tournée dans des conditions particulières. En effet, la production a dû s'adapter aux gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Un dispositif sanitaire que l'animateur de l'émission a détaillé le 9 juillet dernier sur Europe 1. "Nous étions tous testés quand on prenait place dans le bateau, nous portions tous des masques pour le voyage entre la terre et le Fort et les techniciens et la production sont restés masqués toute la journée (...) Les candidats arrivent masqués dans le programme. Ça dure quelques secondes et à partir du moment où ils sont à distance raisonnable les uns des autres, je les autorise à retirer leurs masques et ainsi, on peut jouer", disait-il.

Ce samedi 25 juillet, pour le troisième numéro de "Fort Boyard", une nouvelle équipe se lance dans la compétition. Elle est composée de Jérémy Ferrari, Eric Antoine, Le Cas Pucine, Capucine Anav et Gil Alma. Ces derniers vont tenter de récolter un maximum d'argent pour l'association "Magie à l'Hôpital" qui propose bénévolement des spectacles de magie, collectifs et/ou individuels, aux enfants hospitalisés et à leurs familles, en lien avec les équipes médicales.

Papa à 40 ans ?

Pour Gil Alma, il s'agit de sa quatrième participation à "Fort Boyard". Le comédien de 40 ans s'est fait connaître dans la série "Nos chers voisins" dans laquelle il a incarné de 2012 à 2017 Alain Stuck-Becker. Depuis 2019, il joue sur scène avec son spectacle "200% Naturel". Cette année, ses fans ont pu le voir dans le rôle principal de César Wagner dans la série éponyme sur France 2. Côté coeur, Gil Alma est marié à Aminata, une hôtesse de l'air. En 2014, pour le magazine Gala, le couple avait ouvert les portes de sa résidence familiale à Joinville-le-Pont. L'occasion pour elle de se confier sur sa moitié. "Il n'a pas de défaut', disait-elle. Dans une interview au magazine Public, le comédien avait révélé avoir rencontré sa femme à l'occasion d'une "soirée organisée par une directrice de casting".

En 2017, c'est au magazine "Ici Paris" que Gil Alma s'était confié sur sa famille. Avec Aminata, il a deux enfants, Charlie et Sacha. "Ils peuvent nous énerver, comme tous les gamins, mais ils sont en bonne santé et c'est l'essentiel !" confiait-il. Et l'acteur veut profiter d'eux au maximum. "Je m'organise. Enfin, ON s'organise avec ma femme, Aminata, qui est elle-même hôtesse de l'air. Mais j'ai une super nounou qui n'est autre que... ma maman !" continuait-il.

