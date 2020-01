Gil Alma : Qui est sa femme Aminata ?

Gil Alma n'est plus un cœur à prendre depuis plusieurs années. L'acteur file le parfait amour avec sa compagne Aminata. D'ailleurs en juillet dernier, Gil Alma avait ému les internautes en célébrant ses 10 ans de mariage sur Instagram. Pour l'occasion, l'acteur avait partagé une photo souvenir de leurs débuts en tant qu'amoureux. De son côté, la jeune femme avait posté la même image : "10 ans de mariage ! Je t’aime d’amour" avait-elle écrit sur sa publication. Si Gil Alma s'est fait connaître notamment grâce à son rôle dans "Nos chers voisins", son épouse est beaucoup plus discrète. Hôtesse de l'air, la jeune femme travaille pour un jet privé quinze jours par mois, lui permettant ainsi de s'occuper de ses deux enfants Sacha et Charlie.

10 ans de mariage pour le couple

Si le couple est très discret dans les médias, Gil Alma avait fait de rares confidences auprès de Ici Paris en 2017 sur sa famille et surtout ses enfants : "Parfois, ils peuvent nous énerver, comme tous les gamins, mais ils sont en bonne santé et c’est l’essentiel ! Je m’organise. Enfin, ON s’organise avec ma femme, Aminata, qui est elle-même hôtesse de l’air. Mais j’ai une super nounou qui n’est autre que... ma maman !". De son côté, Aminata avait tenu des propos touchants sur son compagnon auprès de Gala il y a quelques années : "Il n'a pas de défaut. C'est un excellent cuisinier et un papa formidable". En ce début d'année 2020, Gil Alma et son épouse Aminata continuent de vivre leur parfait amour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gil Alma (@gilalma) le 14 Déc. 2019 à 11 :56 PST 14 Déc. 2019 à 11 :56 PST

Par Alexia Felix