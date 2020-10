Gilbert Rozon accusé d'agressions sexuelles : il porte plainte pour diffamation contre deux animatrices

C'est une histoire qui avait fait énormément parler. Gilbert Rozon, connu notamment pour sa participation à l'émission "La France a un incroyable talent" sur M6, a été accusé de viol et harcèlement sexuel par plusieurs femmes. L'ancien juré devra répondre de ses actes dans un procès qui aura lieu le 13 octobre prochain. Sur les différentes plaintes déposées contre le producteur, un seul dossier a été retenu. Ce dernier concerne une accusation de viol et attentat à la pudeur qui a eu lieu en 1979.

Les autres victimes ont décidé de ne pas garder le silence malgré le fait que les juges n'aient pas retenu leur plainte. L'animatrice Julie Snyder, victime présumée de Gilbert Rozon, recevait sur son plateau de télévision Pénélope McQuade qui aurait elle aussi été victime des agissements du producteur : "Je voudrais juste dire à Gilbert Rozon que je n’ai pas pu lui dire non, parce que c’est arrivé pendant que je dormais […]. Je ne pouvais pas dire non, puisqu’on ne me l’a pas demandé", a déclaré l'animatrice.

Une volonté de les faire taire ?

Face à ces accusations, Gilbert Rozon, qui peut compter sur le soutien de Laurent Ruquier, a décidé de ne pas se laisser faire. Jeudi 8 octobre il a déclaré qu'il portait plainte pour diffamation contre Julie Snyder et Pénélope McQuade. Il a une nouvelle fois réfuté toutes les accusations portées contre lui en expliquant les faits : "Il [Gilbert Rozon] a alors surpris cette dernière alors qu’elle était penchée sur le lavabo. Étant aussi étonné de sa présence dans la pièce que Mme McQuade de l’y voir entrer, M. Rozon a poussé un cri. Il se souvient très bien que Pénélope McQuade et lui se sont alors tous les deux mis à rire de la situation", a relayé La Presse.

Il demande des dommages et intérêts à hauteur de 450 000 euros, mais également que les deux femmes se rétractent publiquement dans une lettre qu'il aurait lui-même écrite. Une nouvelle preuve de son emprise et de vouloir "la faire taire", selon Julie Snyder qui a confié à Radio-Canada : "S’il fallait expliquer pourquoi je me suis tu pendant des années, la meilleure preuve c’est cette poursuite qui vise justement à me faire taire".

Par J.F.