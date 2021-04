Gilbert Rozon accusé de viol : une autre actrice porte plainte et lui réclame une grosse somme

Connu en France pour avoir fait partie du jury dans l’émission "La France a un incroyable talent", Gilbert Rozon s’est retrouvé au cœur d’une sombre polémique qui lui a coûté sa place. Le producteur a en effet été accusé de viol et a dû faire face à la justice durant plusieurs procès.

Une certaine Mme Charette avait accusé Gilbert Rozon de l’avoir violée en 1979 et avait livré un glaçant témoignage : "Je me souviens de l’oppression. Je me souviens de la fenêtre, qui était à droite du lit, parce que c’est ce que je regardais pendant la pénétration. […] C’est pas consenti, c’est juste trop, je n’ai pas la force. C’est grouille-toi, qu’on en finisse". L’ancien juré qui avait évoqué une relation sexuelle consentie a été acquitté en décembre dernier.

Gilbert Rozon accusé de viol par une autre actrice

Quatre mois après avoir été blanchi, le fondateur de "Juste pour rire" est une nouvelle fois accusé d’agression sexuelle. Gilbert Rozon est en effet accusé par une comédienne de 62 ans prénommée Patricia Tulasne. Radio-Canada rapporte ce jeudi 15 avril 2021 que l’actrice a déposé une plainte au palais de justice de Montréal et "demande que justice soit faite, que la vérité de l’agression qu’elle a subie soit démontrée, que les mensonges du défendeur soient exposés". La plainte évoque des faits qui se seraient déroulés en août 1995, époque où Patrica Tulasne était comédienne dans la pièce de théâtre Le dîner de cons, présentée lors d’une édition du festival "Juste pour rire". Après un dîne de groupe, Gilbert Rozon aurait alors raccompagné l’actrice chez elle à Outremont… avant de s’introduire de force dans son appartement.

La suite du témoignage explique qu’il a alors "plaqué Patricia Tulasne contre le mur, s’est jeté sur elle et s’est mis à déboutonner sa robe." L’actrice aurait tenté de "résister au début" avant de prendre peur, se "figer" et "laisser faire". Elle aurait ensuite été "traînée dans la chambre à coucher" où elle dit avoir été agressée sexuellement.

Aujourd’hui âgée de 62 ans, Patrica Tulasne explique que cette agression a "empoisonné sa vie", qu’elle en a subi les séquelles "seule et en silence", pendant plus de 20 ans et qu’elle a été forcée de mettre sa carrière entre parenthèses. De ce fait, elle réclame 600 000 dollars en dommages et intérêts, ainsi qu’un million de dollars en dommages punitifs au producteur.

Par E.S.