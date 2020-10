Gilbert Rozon jugé pour viol : il livre sa version des faits

L'ancien juré de "La France a un incroyable talent" sur M6 fait face à la justice dans son pays, au Canada. Il est jugé depuis le mardi 13 octobre pour deux faits : attentat à la pudeur et viol. L'affaire a débuté il y a trois ans de cela quand un victime présumée est sortie du silence. Mardi, à la barre, elle a raconté ce qui lui était arrivé. C'était en 1980. La plaignante était alors âgée de 20 ans et travaillait en parallèle de ses études dans une station de radio. Gilbert Rozon aurait abusé d'elle au petit matin après qu'ils aient passé la soirée ensemble. A la barre, elle explique qu'elle a repoussé deux fois ses avances dans la soirée. Les faits se sont produits le lendemain rapporte La Presse. "Je me souviens de l'oppression. Je me souviens de la fenêtre, qui était à droite du lit, parce que c'est ce que je regardais", a-t-elle déclaré au palais de justice de Montréal.

Gilbert Rozon continue de nier les faits

Gilbert Rozon a pu par la suite donner sa version des faits. Et elle est complètement différente. Après la soirée en boîte de nuit, ils sont rentrés chez lui et se sont couchés dans deux chambres différentes. Au matin raconte-t-il, il s'est réveillé vers 7 heures. "Elle était à califourchon sur moi, j’étais plus que surpris, je me suis dit : 'elle est ben weird.' Elle regardait au loin, je me demandais si elle se faisait l’amour sur moi.(...) Je n’inventerais pas une histoire comme ça, c’est la vérité, c’est ce que j’ai vécu. Je l’ai raconté à quelques amis sans la nommer tellement ça m’avait surpris", a-t-il témoigné devant le tribunal. Il est même allé plus loin affirmant "je me suis laissé faire".

D'après le collectif Les Courageuses qui regroupe des femmes présumées victimes de Gilbert Rozon, au moins vingt personnes se sont fait connaître et l'accusent. Depuis le début de l'affaire, le producteur et ex-juré de M6 nie les faits.

Par Mélanie C.