Gilbert Rozon : son procès pour viol et attentat à la pudeur a été reporté

Relancé il y a quelques années, le mouvement #MeToo a permis à de nombreuses femmes victimes de violences et d'agressions sexuelles, de prendre la parole pour dénoncer leurs bourreaux.

En octobre 2017, c'est Gilbert Rozon qui s'est donc retrouvé au coeur d'un scandale sexuel. Le célèbre producteur québécois a en effet été accusé de viol et harcèlement sexuel par neuf femmes au total, dont les comédiennes Salomé Corbo, Sophie Moreau, Pénélope McQuade, la réalisatrice Lyne Charlebois, l’entrepreneure Genevière Allard et la recherchiste Anne-Marie Charrette.

Malgré plusieurs témoignages dont celui de sa belle-soeur, un seul et unique dossier a été retenu par la justice et l'ancien juré de l'émission "La France a un incroyable talent" a donc été poursuivi pour viol et attentat à la pudeur. Les faits qui sont reprochés à Gilbert Rozon remontent à 1979, alors qu'il avait 25 ans.



En janvier dernier, un procureur québécois avait annoncé que le procès du producteur devait se dérouler devant un juge et sans jury entre le 8 et le 12 juin 2020, au palais de justice de Montréal.

L'audience est reportée

Le 8 juin dernier, les avocats de Gilbert Rozon se sont bel et bien présentés au palais de justice mais ont demandé un report de l'audience. "Après discussions, il a été décidé que les audiences se tiendraient pendant quatre jours à la mi-octobre­­­, avec une cinquième journée en novembre" révèle le Journal de Montréal. Toujours selon le média, ce report a été accepté à cause du contexte actuel et donc à cause de la crise du coronavirus. En effet, les tribunaux canadiens sont actuellement en train de faire passer les affaires les plus urgentes en priorité. Le procès de Gilbert Rozon devrait finalement débuter le 13 octobre 2020.



Par E.S.