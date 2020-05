Gilles Bouleau amoureux de Barbara Bain : sa réaction lorsqu’il a interviewé son mari

Chaque soir, Gilles Bouleau s’invite dans le salon des Français avec le journal de 20heures de TF1. Pourtant, ses téléspectateurs en savent peu sur lui. A l’occasion de ses 58 ans, ce lundi 25 mai, Télé-Loisirs dévoile les rares confidences du journaliste. De sa carrière, en passant par son enfance et sa vie de famille, l’animateur s’est livré dans une interview dans laquelle il raconte avoir grandi sans télévision à la maison. “Il m’arrivait d’aller chez une personne qui n'habitait pas très loin de chez moi et qui avait la télévision. Là, je mangeais des biscottes en regardant "Tintin". C’était une récompense !”

Alors quand son père s’amuse de lui, en lançant : “Attention : la speakerine, elle voit tout ce que tu fais !", le jeune homme est “complètement flippé". "J’ai longtemps cru que Denise Fabre me surveillait !” Si ses parents cèdent à la tentation du petit écran dans le salon lorsqu’il est âgé de 11 ans, le jeune Gilles Bouleau a pourtant manqué Zorro. “Je me souviens d’un jour à l’école primaire où un gamin avait pointé une branche dans ma direction en disant : ‘Je suis Zorro’. J’avais répondu : "Mais c’est qui Zorro ?" Tout le monde m’avait regardé comme si j’étais un imbécile. Sur le moment, je m’étais senti bien seul…”.

Amoureux d'une célèbre actrice, Gilles Bouleau interview son époux

Très vite, le garçon rattrape son retard en découvrant les pièces de Georges Feydeau dans “Au théâtre ce soir”, “ ‘La Une est à vous’, une émission interactive créée par Guy Lux et animée par Bernard Golay. Les téléspectateurs appelaient pour choisir les programmes qui allaient être diffusés, par exemple Chapeau melon et bottes de cuir ou Cosmos 1999”. Un joli souvenir qui lui rappelle une autre “anecdote amusante” : “J’en pinçais pour Barbara Bain, cette blonde magnifique aux yeux verts [l'interprète du docteur Helena Russell, ndlr]. Je la trouvais tellement belle et classe. Trente ans plus tard, lors du Festival de Cannes que je couvrais, j’ai interviewé son mari, Martin Landau. Je n’ai pas osé lui dire que j’aimais beaucoup sa femme quand j’étais jeune, mais je l’ai pensé très fort”.

Par C.F.