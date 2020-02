Gilles Verdez et Fatou toujours en couple ? La mise au point du chroniqueur dans TPMP

L'affaire avait fait grand bruit le 21 janvier dernier. Pour la journée internationale des câlins, Gilles Verdez n'avait pas hésité à embrasser en direct Isabelle Morini-Bosc. Malheureusement pour le chroniqueur, ce baiser n'a pas du tout été apprécié par Fatou sa compagne. Et alors qu'il a présenté dès le lendemain ses excuses publiquement, Gilles Verdez a révélé le 27 janvier dans TPMP que sa relation avec Fatou était pour le moment en stand-by : "On a beaucoup parlé le dimanche, on a pas repris. On a parlé de travail, mais pas du baiser, pas de nous, on était comme des amis. Et honnêtement je vais vous dire je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui". Mais finalement, Cyril Hanouna a donné des nouvelles de toute cette affaire dans TPMP ce lundi 3 février.

"Il faudra du temps"

Cyril Hanouna a révélé que Fatou et Gilles Verdez étaient ensemble ce weekend pour un événement particulier, une soirée caritative au profit de l'association Les petits anges. Et face à l'animateur, Gilles Verdez a fait savoir que sa relation s'améliorait avec Fatou : "Bah d'abord elle était enchantée de venir parce que c'était une noble cause pour Roger, et puis vous savez qu'elle vous aime bien donc elle a dit je suis contente de voir Cyril, elle est venue vous dire bonjour tout de suite, elle était contente de voir l'équipe donc elle était très contente, vraiment (…) Je pense que quoi qu'il arrive il faudra du temps". Rapidement, Kelly Vedovelli a confié que Fatou ne serait pas contre de se remettre en couple avec Gilles Verdez : "Elle m'a dit que la porte était grande ouverte et que Gilles avait les clefs et qu'il n'était pas du tout à la rue", tandis que Benjamin Castaldi a fait savoir que les deux amoureux se tenaient par la main.

Par Alexia Felix