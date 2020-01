Gilles Verdez présente ses excuses à Fatou après son baiser langoureux avec Isabelle Morini-Bosc

Dans "Touche Pas à Mon Poste", on n'est jamais à l'abri d'un dérapage. Alors forcément, mardi 21 janvier, pour la journée officielle des câlins, Cyril Hanouna a voulu commencer l'émission avec beaucoup de tendresse. Comme à son habitude, le trublion de C8 a laissé faire ses chroniqueurs, qui s'en sont d'ailleurs donné à cœur joie ! Si Kelly Vedovelli n'a pas hésité à se lever pour aller embrasser son amie Géraldine Maillet, Gilles Verdez et Isabelle Morini-Bosc ont une fois de plus surpris tout le monde. Loin de vouloir s'en tenir à un simple petit bisou, le chroniqueur au caractère bien trempé a donné un baiser très goulu à sa camarade de TPMP. Une séquence qui a littéralement fait le buzz, et qui a quelque peu choqué en plateau.

Gilles Verdez et Fatou au bord de la rupture

Sauf que tout ceci a des conséquences, puisque ces deux-là ne sont pas des cœurs à prendre. Fiancé à Fatou, Gilles Verdez est passé à côté de la rupture. Juste après son baiser, en coulisses, le chroniqueur a reçu un message salé de sa bien-aimée, comme il l'a expliqué sur le plateau de TPMP, mercredi 22 janvier. L'occasion pour Gilles Verdez de tenter de se rattraper en direct dans l'émission de C8 : "Chérie, tu as trouvé que je t’avais manqué de respect et des gens, Cyril en parlait, ont également pensé ça. C’est que j’ai manqué de respect. Donc j’assume mes responsabilités, je m’en excuse. Je ne voulais absolument pas te faire de mal, j’ai fait une erreur, c’était dans l’esprit de l’émission qui est bon enfant que tu adores. Je sais que tu adores Cyril. C’est vraiment uniquement moi, c’est pas Isabelle. Je m’excuse aussi auprès d’Alain (le mari d’Isabelle, ndlr). C’est moi. Pour parler vulgairement, j’ai déconné. Chérie je m’en excuse, je vais essayer de me rattraper." La suite au prochain épisode…

Par Sarah M