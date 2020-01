Gilles Verdez toujours en couple avec Fatou ? Il répond dans TPMP

Gilles Verdez se souviendra probablement encore longtemps de ce 21 janvier 2020. A l’occasion de la journée internationale des câlins, le chroniqueur de "TPMP" a donné un baiser langoureux à sa camarade Isabelle Morini-Bosc. Si l’affaire n’a pas du tout choqué le mari de la journaliste, la compagne de Gilles Verdez n’a du tout apprécié. Dès le lendemain, pourtant, il présentait ses excuses en direct à sa compagne. Mais rien n'y fait. Depuis, leur relation est en stand-by.

"Je ne sais pas où j’en suis aujourd’hui"

"Je suis rentré dans l’institut et elle m’a dit bonjour monsieur", lance Gilles Verdez. Evidemment, quand votre compagne vous appelle monsieur ce n’est pas très bon signe et Kelly Vedovelli laisse échapper un gros "nooooooon". Ce lundi 27 janvier, le chroniqueur de "TPMP" a donné des nouvelles de sa relation avec Fatou. Les deux amoureux se sont vus lors d’une séance de sport. Pour mémoire, Fatou est la coach de Gilles Verdez. Ils avaient donc rendez-vous vendredi matin pour une "séance d’électro stimulation". Pour Gilles Verdez l’accueil neutre est juste "professionnel" alors que Cyril Hanouna se moque "elle vous a pas reconnu en fait". Finalement, la séance "s’est bien passée" et Gilles Verdez a revu Fatou le dimanche. "On a beaucoup parlé le dimanche, on a pas repris. On a parlé de travail, mais pas du baiser, pas de nous, on était comme des amis. Et honnêtement je vais vous dire je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui", se lamente le chroniqueur. Le temps fera-t-il son effet ? Fatou lui pardonnera-t-elle ? On espère une issue heureuse pour le chroniqueur de "TPMP".

Par Mélanie C.