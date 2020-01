Gilles Verdez toujours en froid avec Fatou après son baiser avec Isabelle Morini-Bosc

Sur le plateau de "TPMP" ce jeudi 23 janvier, Cyril Hanouna est revenu sur le baiser entre Isabelle Morini-Bosc et Gilles Verdez. Deux jours plus tôt, lors de la journée internationale du câlin, les deux chroniqueurs se sont embrassés en direct dans l'émission. La séquence a fait le buzz et n'a pas du tout plu à la compagne de Gilles Verdez. Dès le lendemain, il lui présentait ses excuses. Deux jours après les faits, Fatou a-t-elle pardonné à Gilles Verdez ? Il semblerait bien que non…

Pas de drame chez les Morini-Bosc

Lundi soir quand Gilles Verdez est rentré chez lui, ou plutôt il a essayé. "Je suis resté dans la rue", confirme le chroniqueur. "Il voulait passer 50 min inside avec Fatou, il a passé la nuit outside", se moque Cyril Hanouna. Ce dernier se range du côté de Fatou. "Je la comprend", ajoute Cyril Hanouna. Où en est-on interroge l'animateur ? "Je vous réponds clairement Fatou a-t-elle pardonné à Gilles ? Non. C'est une stagnation, glaciation." Du côté d'Isabelle Morini-Bosc, aucun drame en vue. Lorsqu'elle a expliqué la situation à son mari, il lui a répondu juste répondu "Ok".

Fallait-il être choqué ou pas de cette séquence ? Pour Benjamin Castaldi et Matthieu Delormeau, la réponse est non. Les deux chroniqueurs ont le même son de cloche : il s'agit d'une émission télé, pas de la vraie vie. Benjamin Castaldi explique : "ce qui se passe ici c'est pour le show, c'est pour l'émission". Isabelle abonde dans son sens : "C'est un baiser de cinéma". Et Matthieu Delormeau d'approuver tout en ajoutant qu'il s'agit surtout là d'une "histoire d'amour-propre".

Par Mélanie C.