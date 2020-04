Ginnifer Goodwin en couple : qui est le mari de l’héroïne de Why Women Kill ?

Le 26 mars dernier, M6 a diffusé les deux premières épisodes d'une toute nouvelle série baptisée "Why Women Kill" et dont le réalisateur n'est autre que Marc Cherry, le créateur de la célèbre sitcom "Desperate Housewives". Au casting, les téléspectateurs ont retrouvé Lucy Liu, la star de "Charlie's Angels", Kirby Howell-Baptiste (Killing Eve) et Ginnifer Goodwin (Once Upon A Time). Dans la série, cette dernière incarne Beth Ann, une femme au foyer trompée par son mari.

Dans une interview qu'elle a accordée à Télé 7 jours, Ginnifer Goodwin s'est confiée sur ce nouveau projet. "Les trois héroïnes font face à l'infidélité, chacune à leur façon. Tout est défini par le temps et la société dans laquelle elles évoluent", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : "Marc Cherry fait en sorte que l'intrigue soit rassurante pour mieux vous perturber par la suite. Les héroïnes sont plutôt déroutantes et déconcertantes".

Parents de deux enfants

Dans la vraie vie, Ginnifer Goodwin file le parfait amour avec Josh Dallas. Le couple s'est rencontré en 2011 sur le tournage de la série "Once Upon A Time" (2011-2018). Elle incarnait Blanche-Neige, lui le Prince Charmant. Un an après l'annonce de leurs fiançailles en 2013, ils se sont mariés. De leur union sont nés deux garçons, Oliver Finlay Dallas (2014) et Hugo Wilson Dallas (2016). Leur dernière apparition publique remonte à février 2019, lors de la soirée Vanity Fair Oscar Party à Los Angeles. Avant de jouer dans "Once Upon A Time", Josh Dallas a partagé l'affiche avec Chris Hemsworth dans le film "Thor".

Par Non Stop People TV