Golden Globes 2020 : l'énorme coup de gueule de Ricky Gervais sur Harvey Weinstein

Comme pour chaque grande cérémonie américaine, les stars ont rivalisé d'imagination pour servir des discours engagés sur la scène des Golden Globes. Si Joaquin Phoenix a axé sa pensée sur les modes de consommation et l'environnement, ce fut aussi le cas de Russell Crowe. Absent de la cérémonie, l'acteur néo-zélandais a préféré rester auprès des siens, chez lui en Australie, où de violents incendies ravagent le pays. S'il n'était pas présent physiquement, Russell Crowe a fait passer un message fort dans une lettre confiée à Jennifer Aniston. Et forcément, comme depuis le début de l'affaire Harvey Weinstein, impossible de ne pas évoquer le producteur déchu, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Cette année, c'est Ricky Gervais qui a mis les pieds dans le plat.

"C'est vous qui l'avez fait !"

Pour cette 77ème édition des Golden Globes, l'humoriste britannique a présenté l'une des catégories. Pour annoncer l'arrivée sur scène de Sandra Bullock, il n'a pas manqué d'adresser un tacle bien senti, non seulement à Harvey Weinstein, mais aussi à tous les acteurs qui ont travaillé avec lui et qui étaient au courant de ses agissements sur la gent féminine. " Notre prochaine présentatrice a joué dans 'Bird Box' sur Netflix, un film où les gens survivent en faisant comme s'ils ne voyaient rien. Un peu comme travailler pour Harvey Weinstein" a ainsi lâché Ricky Gervais sous les rires d'une audience partagée entre solidarité et gêne. Alors quand quelques hués se sont fait entendre dans la salle, l'humoriste a aussitôt rétorqué, avec véhémence : "C'est vous qui l'avez fait! Pas moi! Vos gueules !" Forcément, dans un pays parfois très puritain, la dernière phrase a été censurée à la télévision américaine. Mais que Ricky Gervais se rassure : le message est très bien passé.

Par Sarah Mannaa