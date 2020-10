Good Doctor : ce clin d'oeil à Dr House qui aura lieu dans la saison 4

Lancée en septembre 2017, la série Good Doctor remporte un énorme succès aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde. Depuis quelques semaines, TF1 diffuse la suite de la saison 3 de la série "Good Doctor" pour les plus grands fans du docteur Shawn Murphy, prodige de la médecine atteint du syndrome d'Asperger.



Outre-Atlantique, le tournage de la saison 4 vient d'être finalisé et sera bientôt diffusé à la télévision américaine. À cette occasion, le site Deadline a révélé que cette quatrième saison coïncidera avec l'arrivée de quatre nouveaux personnages récurrents : des résidents qui vont devoir se battre pour prouver qu'ils méritent d'exercer au fameux St. Bonaventure Hospital. Bien entendu, ces nouvelles recrues seront encadrées par les titulaires à savoir Shaun (Freddie Highmore), Claire (Antonia Thomas) et Park (Will Yun Lee).

Un joli clin d'oeil à Dr House dans la saison 4

Au coeur de l'intrigue, un clin d'oeil à la saison 4 de Dr House dans laquelle l'emblématique Grégory House (Hugh Laurie) lançait un concours au cours duquel 40 candidats devaient se battre pour 3 positions au sein de l'hôpital... Si cette saison avait permis d'apporter un nouveau souffle à la série, son réalisateur a décidé d'en faire de même pour Good Doctor. On rappelle en effet que David Shore le scénariste et réalisateur canadien qui a imaginé la série Dr House est aussi à l'origine de la série Good Doctor !



Dans ce concours de grande envergure, il y a aura, comme l'expliquent nos confrères d'Allociné, Noah Galvin (The Real O'Neals) qui jouera le Dr. Asher Wolke, un Juif orthodoxe qui a décidé de s'éloigner de ses croyances pour entrer en école de médecine ; Summer Brown incarnera le Dr. Olivia Jackson, une diplômée d'Harvard et d'Oxford mal dans sa peau malgré ses grandes réussites ; Bria Simoné Henderson (Mrs America) interprétera le Dr. Jordan Allen, une croyante très active qui trouve sa force dans la prière quotidienne et qui ne manque pas d'ambition ; et enfin Brian Marc jouera le Dr. Enrique “Ricky” Guerin, un surfer pas fainéant qui ne manque pas d'expériences.

Par E.S.