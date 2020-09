Good Doctor (TF1) : ce surprenant lien entre Freddie Highmore et Daniel Radcliffe

Bonne nouvelle pour les fans de la série "Good Doctor" : la suite de la saison 3 va être diffusée dès ce mardi 22 septembre 2020 au soir sur TF1 ! Après une petite pause, les téléspectateurs vont enfin pouvoir découvrir les nouvelles aventures et le quotidien mouvementé de Shaun Murphy, un prodige de la médecine atteint du syndrome d'Asperger. Culte aux Etats-Unis, la série médicale réalisée par David Shore (le réalisateur de la série "Dr House") remporte également un franc succès en France... notamment grâce à la prestation parfaite de l'acteur Freddie Highmore.



A seulement 28 ans, le jeune Anglais n'est pas à son premier grand rôle. Les plus férus de cinéma auront reconnu celui qui incarnait le petit Charlie Bucket dans le célèbre film "Charlie et la chocolaterie" sorti en 2005. S'il a été enfant-star, Freddie Highmore a heureusement pu compter sur la lucidité de sa mère Sue Latimer... qui est aussi son agent. Et en plus de veiller à ce que son fils garde les pieds sur terre, Sue Latimer s'est également occupée d'un autre enfant star... à tel point que les deux jeunes hommes ont littéralement grandi ensemble. Cet autre jeune acteur devenu star c'est... Daniel Radcliffe !

Proches depuis l'enfance

"Je le connais depuis longtemps, nos pères sont amis depuis plusieurs années" a déclaré Freddie Highmore lors d'une interview accordée à AlloCiné. "C'est drôle que nous ayons grandi et que nous ayons tous deux fini par faire des films" a-t-il également déclaré.



De son côté, Daniel Radcliffe s'était lui aussi livré sur la proximité de leurs deux familles et a expliqué qu'ils prennent ensemble les décisions concernant son avenir et ses projets : "Quand je dis 'nous', je veux dire moi, ma mère, mon père et mon agent : nous sommes tous très proches. Mon agent Sue [Latimer] est une amie de la famille depuis 20 ans et son fils est Freddie Highmore, qui était Charlie dans 'Charlie et la chocolaterie'," avait-il confié au magazine Time Out en 2008.

