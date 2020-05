Greg Guillotin revient sur la polémique de ses caméras cachées

En mars 2018, Greg Guillotin faisait face à une véritable polémique. Alors qu’il connaissait un grand succès grâce à ses caméras cachées, l’humoriste a dû faire face aux accusation de Tsukiyo Power, un youtubeur, qui a affirmé que Greg Guillotin utilisait des comédiens dans certaines de ses caméras cachées. Rapidement, l’humoriste a été contraint d’avouer la vérité dans un communiqué. Deux ans après les faits, Greg Guillotin s’est confié sur cette polémique sur les ondes d’Europe 1 ce jeudi 28 mai : "Donc c’était 8 caméras cachées qui étaient concernées sur à peu près une centaine que j’avais diffusées. Ca a été un moment très difficile parce que justement pour nous en fait lorsqu’on faisait appel à des comédiens lors des caméras cachées, lorsqu’on ajoutait une séquence fausse effectivement par soucie de perfectionnisme, parce qu’on se disait ah là il manque cette réaction, c’était dans le but de divertir les gens. Et puis parfois c’était aussi des questions d’anonymat parce que dans la rue on me reconnait de plus en plus, ça devenait compliqué, donc il y a eu tout ça qui a fait ça".

"J’avais le moral dans les chaussettes"

Face à Philippe Vandel, Greg Guillotin poursuit : "On a toujours énormément travaillé pour faire les meilleures caméras cachées possibles et par exemple ça c’était que des séquences courtes qui étaient truquées, on a jamais par exemple sur le Stagiaire, jamais utilisé un acteur pour jouer une séquence. Alors donc forcément quand à un moment donné on vous accuse d’être le plus gros tricheur de France parce que il y a eu effectivement 20 minutes sur 10 heures de caméras cachées qui étaient truquées forcément ça fait mal parce que on remet en question tout votre travail donc ça a été une période qui a été très compliquée, qui a été amplifiée par la télé, par Touche pas à mon poste, par la presse". Heureusement, C8 a tenu à continuer à travailler avec l’humoriste, qui a pu poursuivre ses projets avec la chaîne : "On a été obligé de tourner tout de suite. Et je remercie H2O de m’avoir mis un coup de pied aux fesses pour tourner à ce moment-là parce que on devait tourner le pire Stagiaire numéro 2, c’était prévu, la polémique est intervenue. J’y suis allé, j’avais le moral dans les chaussettes mais c’est pas grave je suis quand même allé tourner".

Le Youtubeur @GregGuillotin revient sur ses caméras cachées avec des séquences truquées qui avaient fait polémique en 2018 : "On remet en question tout votre travail, ça a été une période qui a été très compliquée"#Europe1 pic.twitter.com/4EpvFXoRNY — Europe 1 (@Europe1) May 28, 2020

Par Alexia Felix