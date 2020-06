Grégoire Ludig : Sa femme est une célèbre journaliste de Canal+

Le 5 juin dernier, TF1 a diffusé la grande finale de "Koh-Lanta". Un direct animé par Denis Brogniart et auquel tous les aventuriers ont participé. Après la diffusion de la deuxième partie du dernier épisode de cette édition 2020, les téléspectateurs ont appris l'identité des deux finalistes, à savoir Inès et Naoil. Cette dernière a remporté la compétition. Avec la fin de la saison de "Koh-Lanta", TF1 propose d'autres programmes à ses téléspectateurs. Ce vendredi 26 juin, la chaîne diffuse "Ce soir, c'est Palmashow", une soirée spéciale avec, au menu, des sketchs et parodies réalisés par le duo David Marsais et Grégoire Ludig.

En septembre dernier, les deux compères avaient déjà revisité à leur manière le monde télévisuel. Ils avaient pu compter sur la présence de nombreux invités, de Thomas Ngigol à Elie Semoun en passant par Benoît Poelvoorde et Florence Foresti. David Marsais et Grégoire Ludig se connaissent depuis le collège. C'est en 2002 que les deux amis commencent à écrire des sketchs et contractent les mots "palmarès" et "show" pour nommer leur duo "Palmashow".

Une photo de mariage mémorable

L'année dernière, le 14 juin 2019 précisément, Grégoire Ludig s'est marié avec celle qui partage sa vie depuis 2017. Il s'agit de Marie Portolano, présentatrice sur Canal+ de "Canal Sports Club". C'est elle qui avait annoncé sur Instagram la nouvelle de leur mariage en postant une photo qui est restée dans les annales. En effet, la journaliste de 34 ans avait pris la pose dans sa robe de mariée courte, coiffée d'un voile et avec une cigarette à la bouche. "Salut les gars", postait-elle en légende.

Pour fêter leur un an de mariage, Marie Portolano a posté sur Instagram une photo qui a bien fait rire sa communauté. En effet, les amoureux ont utilisé une application pour inverser leurs visages. "1 an de mariage", a simplement écrit en légende la journaliste, le tout accompagné d'un emoji en forme de coeur (voir ci-dessous).

Par Non Stop People TV