Grégoire Lyonnet : son tendre message à sa belle-fille Annily qui fête ses 15 ans

En 2013, Alizée et Grégoire Lyonnet tombaient amoureux en direct du studio 217, plateau de l’émission "Danse avec les stars". Après des semaines de compétition, le danseur professionnel et la célèbre chanteuse française avaient fini par remporter le trophée… et l’amour par la même occasion. Suite à leur victoire, Alizée et Grégoire Lyonnet ne sont d’ailleurs plus jamais quittés. L’année suivante, après une participation remarquée au bras de l’actrice Camille Lou, Grégoire Lyonnet avait le fait choix de quitter le programme phare de TF1… pour vivre en Corse aux côtés de sa belle.

Cette histoire d’amour hors du commun a débouché sur un heureux mariage puisque les deux tourtereaux se sont dit "oui" le 18 juin 2016, à Notre-Dame-de-la-Miséricorde à Villanova, un joli village corse, devant familles et amis respectifs. À la suite de leur union, Grégoire Lyonnet et Alizée ont ouvert une école de danse pour enfants à Ajaccio. Leur conte de fées se poursuit chaque année puisque depuis le 24 novembre 2019, ils sont les heureux parents d’une petite fille joliment prénommée Maggy.

Une jolie famille recomposée

Les Lyonnet forment donc une jolie famille recomposée… car n’oublions pas qu’Annily, la fille aînée d’alizés, vit avec eux au quotidien. Avant de rencontrer le danseur, Alizée a en effet été mariée au chanteur Jérémy Chatelain, ancien candidat de la Star Academy. De leur union est née Annily, le 28 avril 2005. La jeune fille fêtant son quinzième anniversaire aujourd’hui, Grégoire Lyonnet s’est empressé d’adresser quelques mots tendres à sa belle-fille : "Joyeux anniversaire ma petite belle-fille d’amour" a-t-il écrit en légende d’une photo Instagram sur laquelle ils apparaissent ensemble sur la plage.

Par E.S.