Grégory Lemarchal : Cette lueur d'espoir le jour de sa mort

C’est en 2004 que les Français ont découvert Grégory Lemarchal. Alors candidat de la saison 4 de la Star Academy, le jeune chanteur a finalement remporté l’émission. Mais en 2007, la carrière prometteuse de Grégory Lemarchal s’est arrêtée lorsque le jeune homme est décédé à seulement 23 ans après avoir combattu toute sa vie contre la mucoviscidose. Et 10 ans après la mort de Grégory Lemarchal, Gérard Louvin, ancien directeur de la Star Academy, était revenu sur la mort du jeune chanteur qu’il avait bien connu. Auprès de Closer en 2017, Gérard Louvin a dévoilé le dernier message écrit par Grégory Lemarchal le jour même de son décès : "Grégory m'avait envoyé un texto le matin même : "Tout va bien, je vais être greffé cette nuit". Malheureusement, Grégory Lemarchal est décédé quelques heures plus tard avant que la greffe ne puisse être effectuée.

Une disparition tragique

Treize ans après la disparition de Grégory Lemarchal, ses fans vont pouvoir enfin découvrir le biopic produit par TF1 ce lundi 7 septembre. Auprès du Dauphiné, la soeur de Grégory Lemarchal s’est confiée sur ce projet : "Ce biopic, on en est très contents parce qu’il a été fait avec des personnes, des acteurs investis qui ont vraiment voulu respecter les valeurs de Grégory, les messages, qui n’avaient que ça en tête". De son côté, Karine Ferri, ancienne compagne de Grégory Lemarchal, a tenu à rendre hommage sur Instagram au jeune homme quelques jours avant la diffusion du biopic : "Pour ton courage, pour ton combat qui est devenu le nôtre, pour toutes celles et ceux qui souffrent du même "mal" que toi. Pour ton immense talent et la beauté de ton âme. Pour montrer qu’il faut toujours croire en ses rêves et parce que ta force est en nous à jamais".

Par Alexia Felix