Grégory Lemarchal : cette scène qui a été très dure à tourner pour les acteurs du biopic

Grégory Lemarchal, le gagnant de la Star Academy en 2004 et décédé de la mucoviscidose en 2007, va avoir droit à son biopic. Pour l'incarner, c’est Mickaël Lumière qui a été choisi, pour sa ressemblance frappante avec le chanteur. Le film va retracer la vie et le combat du jeune homme, mais aussi son parcours au sein de l'émission Star Academy. Au casting on retrouve aussi Odile Vuillemin dans le rôle de la mère de Grégory et Arnaud Ducret dans celui du père. Alexis Loizon joue Kamel Ouali tandis que Candice Dufau incarne Karine Ferri. Enfin Nikos joue son propre rôle. Le biopic est tourné en ce moment à Chambéry et s'annonce très émouvant.

Le biopic n'a pas de date diffusion pour l'instant

C'est en tout cas ce que laisse entendre Alexis Loizon dans une story Instagram où il répond aux questions de ses fans. Quand on lui demande s'il y a une scène qui a été particulièrement difficile à tourner, l'acteur répond "une scène de debrief très émouvante avec Mickaël Lumière. Sans aucun doute fait-il référence au debrief qui a eu lieu lendemain de la prestation de Grégory Lemarchal durant laquelle il avait chanté "SOS d'un terrien en détresse", une chanson composée par Michel Berger pour Starmania. A l'époque, son interprétation avait bouleversé les téléspectateurs.

Alexis Loizon continue en parlant de son rôle et de sa manière d'interpréter Kamel Ouali. Il explique s'être inspiré de tous les chorégraphes qu'il connaissait dans la comédie musicale pour façonner son personnage. Mais il n'a pas l'intention "d'imiter" Kamel Ouali. Enfin il précise que "le tournage se finit bientôt" mais que le biopic n'a pour l'instant pas de date de diffusion.

Par Mélanie C.