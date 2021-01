Grégory Lemarchal : comment il a annoncé sa maladie à ses camarades de la Star Ac (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une nouvelle émission dans laquelle elle échange avec une personnalité sur sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a recueilli de nombreuses confidences de stars, de Danièle Evenou à Jean-Pascal Lacoste en passant par Babette de Rozières ou encore Guy Carlier. Ce dernier a profité de son passage dans l'émission pour faire le point sur sa transformation physique, révélant qu'il avait perdu 160 kilos depuis le début de son régime, il y a une douzaine d'années.

Ce mercredi 20 janvier, Evelyne Thomas reçoit Karima Charni dans son émission sur Non Stop People. Un entretien qui a permis à l'animatrice de 35 ans de revenir sur son expérience à la "Star Academy". C'était en 2004. Elle y a fait la rencontre de Grégory Lemarchal, lui aussi candidat dans cette quatrième saison du télé-crochet. Au terme de plusieurs mois de compétition, c'est lui qui la remporte face à Lucie Bernardoni.

"Je ne savais pas qu'il y avait un garçon qui était malade"

Dans un extrait inédit, Karima Charni raconte la première fois qu'elle a fait la connaissance de Grégory Lemarchal. "Je l'ai rencontré de manière différente des autres. Avant l'émission, on est 'caché' à l'hôtel pendant quatre ou cinq jours pour les répétitions. J'entendais un monsieur qui n'arrêtait pas de tousser dans la chambre d'à côté. Et je disais à ma nounou : 'Mais faut pas que je le croise lui. Je ne vais pas tomber malade cinq jours avant mon premier prime sur TF1'. Je ne savais pas qu'il y avait un garçon qui était malade au sein de l'émission. On est très protégé, on ne sait pas qui sont les candidats qui vont être à nos côtés. Et en fait, c'est ma nounou qui me l'a dit. Elle m'a dit : 'Dans ta saison, les rumeurs sont vraies, il y a un garçon qui est malade et il est dans la chambre juste à côté'. C'était comme ça ma première découverte de Greg", dit-elle.

Elle poursuit son récit en révélant comment Grégory Lemarchal a parlé pour la première fois de sa maladie à ses camarades de la "Star Ac". "Il est venu s'asseoir sur mes genoux dans le bus. Et il nous dit : 'Je vais vous raconter maintenant ma maladie, ce que je vis, ce que je subis au quotidien et s'il vous plaît, on arrête d'en parler après'. Pendant le trajet du plateau du prime au château, il nous a tout expliqué, et après, c'était terminé", poursuit-elle.

Par Clara P