Grégory Lemarchal : Karine Ferri lui rend hommage avec une promesse

Le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal décédait des suites de la mucoviscidose à seulement 23 ans. Devenu une star après son passage dans l’émission Star Academy, Grégory Lemarchal a droit tous les ans à une pluie d’hommages. Et ce jeudi 30 avril, c’est Mathieu Johann, ancien compagnon de Clémence Castel, qui a rendu hommage au chanteur disparu sur Instagram : "Demain, ça fera treize ans déjà... Ne baissons pas les bras. Soutenons et donnons à l’association Gregory Lemarchal : ils ont besoin de nous", a écrit le chanteur en légende d’un cliché de lui en compagnie de Grégory Lemarchal. En plus de Mathieu Johann, Karine Ferri a également pris la parole sur son compte Instagram.

Karine Ferri n’oublie pas le chanteur

Loin d’avoir oublié Grégory Lemarchal, l’animatrice de TF1 lui rend hommage tous les ans tout en ne ratant jamais un événement lié à l’association Grégory Lemarchal. Sur son compte Instagram, la compagne de Yoann Gourcuff a dévoilé un cliché de Grégory Lemarchal sur lequel est écrit une de ses déclarations : "Surtout, dites-leur de ne jamais baisser les bras". En légende de la photo, Karine Ferri a fait une promesse au chanteur : "On continue le combat pour toi, pour eux. Ta force est en nous à jamais". Une touchante attention de la part de Karine Ferri, alors que les fans de Grégory Lemarchal attendent la diffusion du biopic sur la vie de la star disparue. Dans le téléfilm qui est en préparation, Mickaël Lumière jouera le rôle de Grégory Lemarchal, tandis que Candice Dufau reprendra le rôle de Karine Ferri.

Par Alexia Felix