Grégory Lemarchal : Karine Ferri lui rend hommage sur Instagram

C’est en 2005 que Karine Ferri tombe sous le charme de Grégory Lemarchal, vainqueur de "La Star Academy 4". L’animatrice et le chanteur se sont rencontrés grâce à leur maquilleuse qui a joué les intermédiaires. En mai 2007 dans les colonnes de Paris Match, Karine Ferri racontait sa première soirée avec Grégory Lemarchal. "Il n'y avait pas de chandelles, on a passé la soirée à se chambrer et quand je suis partie, je me suis dit : 'Il va me prendre pour une folle’", se souvenait-elle. Karine Ferri a accompagné Grégory Lemarchal jusqu’à son dernier souffle, survenu le 30 avril 2007. Atteint de la mucoviscidose, il est décédée à l’âge de 23 ans. Depuis, Karine Ferri milite activement aux côtés des proches du chanteur pour l’Association Grégory Lemarchal. Le but : aider les personnes atteintes de la mucoviscidose et récolter des dons pour financer la recherche.

"Ta force est en nous à jamais"

En hommage à Grégory Lemarchal, TF1 diffusera le 7 septembre prochain le téléfilm "Pourquoi je vis" en prime time. Dans le biopic, le comédien Mickaël Lumière incarne l’interprète de "Restons Amis" tandis qu’Arnaud Ducret et Odile Vuillemin jouent le rôle des parents. À l’occasion de la diffusion du téléfilm, Karine Ferri a adressé une touchante déclaration au défunt chanteur sur son compte Instagram. "Pour ton courage, pour ton combat qui est devenu le nôtre, pour toutes celles et ceux qui souffrent du même "mal" que toi. Pour ton immense talent et la beauté de ton âme. Pour montrer qu’il faut toujours croire en ses rêves et parce que ta force est en nous à jamais", écrit l’animatrice qui a refait sa vie auprès du footballeur Yoann Gourcuff.

Par Matilde A.