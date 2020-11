Grégory Lemarchal : Karine Ferri lui rend un discret hommage dans Mask Singer

Ce samedi 21 novembre 2020, Camille Combal était aux commandes d’un nouveau numéro de "Mask Singer". Autant dire que cette deuxième saison est chargée en émotions ! Sur scène, le manchot - qui serait la chanteuse Larusso selon Twitter - a fondu en larmes après l’une de ses prestations. À l’issue de cette soirée, deux personnalités ont été démasquées : Basile Boli et Karine Ferri ! L’animatrice de TF1, qui se cachait sous un costume d’araignée, s’est confiée sur cette aventure exceptionnelle auprès de nos confrères de "Télé Loisirs". Karine Ferri a dévoilé avoir rendu un hommage très discret à Grégory Lemarchal, son compagnon de 2005 à 2007 décédé des suites de la mucoviscidose.

"Cette chanson était trop forte en émotions pour moi"

Sur scène, Karine Ferri a interprété la chanson "Show must go on" de Queen. Un choix qui n’est pas dû au hasard. En reprenant ce tube, Karine Ferri a eu une attention toute particulière pour Grégory Lemarchal. Et pour cause, il avait chanté ce titre à plusieurs reprises. "C’est une chanson très dure. Elle m’a demandée beaucoup de travail et beaucoup de temps. Je l'ai tellement entendue et écoutée pour différentes raisons. Déjà parce que Grégory la chantait. Ensuite, pour le message qu’elle délivre", a avoué Karine Ferri à "Télé Loisirs". La compagne de Yoann Gourcuff a accepté d’en dire plus sur cet hommage à Grégory Lemarchal. "J’avais envie de faire un clin d’œil à ma façon. Sous un costume, c’était plus facile car je suis pudique et que je parle rarement de ces choses-là. J’ai préféré choisir la musique pour faire cela. C’était plus simple pour moi qu’on ne sache pas que c’était moi. Cette chanson était trop forte en émotions pour moi. Le tableau était très joli aussi. Merci à la production de m’avoir suivie dans ce choix", a ajouté Karine Ferri.

Par Matilde A.