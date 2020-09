Grégory Lemarchal : Karine Ferri s’exprime sur Instagram après la diffusion du biopic

Karine Ferri et Grégory Lemarchal se rencontrent en 2005. Grâce à leur maquilleuse, qui a joué les intermédiaires, l’animatrice et le chanteur débutent une jolie histoire d’amour. Deux ans plus tard, le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal décède des suites de la mucoviscidose. Karine Ferri a été présente aux côtés du chanteur jusqu’à son dernier souffle. Depuis la mort de Grégory Lemarchal, l’animatrice de "The Voice" milite activement au sein de l’association créée par les parents de l’artiste regretté.

"Le combat continue"

Lundi 7 septembre 2020, TF1 diffusait un biopic sur Grégory Lemarchal et son combat contre la maladie. Si ce téléfilm n’a failli jamais voir le jour, car les parents de Grégory Lemarchal étaient totalement contre cette idée, il a fait l’unanimité auprès des téléspectateurs, réunissant pas moins de 7,3 millions de personnes devant leurs écrans. Tandis que beaucoup ont applaudi la prestation du comédien Mickaël Lumière, qui jouait le rôle de Grégory Lemarchal, d’autres ont été déçus de l’absence de Karine Ferri dans le feuilleton. Sur les réseaux sociaux, l’animatrice, interprétée par Candice Dufau, a été vivement critiquée. Si Karine Ferri n’a pas tenu à réagir à ces critiques, la maman de Maël et Claudia s’est exprimée ce mardi matin sur son compte Instagram. Elle a ainsi remercié les nombreux téléspectateurs. "Je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages si bienveillants, votre fidélité et votre amour. Tout simplement merci, et merci pour vos dons. Le combat continue. Ensemble, nous sommes plus forts. Je vous embrasse très fort. Encore merci", écrit Karine Ferri dans sa story.

Par Matilde A.