Grégory Lemarchal : la production du biopic recadrée par son père

Le 7 septembre prochain, TF1 diffusera en prime time un biopic sur la vie de Grégory Lemarchal. Baptisé "Pourquoi je vis", le téléfilm revient sur le parcours du défunt chanteur, décédé le 30 avril 2007 des suites de la mucoviscidose. Il était âgé de 23 ans. Très attendu par les fans de Grégory Lemarchal, ce projet n’a failli ne jamais voir le jour car les parents du défunt chanteur, Pierre et Laurence Lemarchal, étaient totalement contre ! Au fur et à mesure, TF1 a réussi à les faire changer d’avis, comme l’a expliqué Laurence Lemarchal au micro de RTL ce vendredi 4 septembre. "Au début, ça a été un très très grand choc. On a pleuré. Et puis après, nous avons accepté. On fait tout ça uniquement pour servir la cause. C'est pour continuer à montrer, à travers Grégory, le quotidien de tous ceux qui souffrent de la mucoviscidose. La dure réalité de cette maladie", explique la maman de Grégory Lemarchal.

"Les choses partaient dans tous les sens"

Dans le biopic, le comédien Mickaël Lumière incarne l’interprète de "Restons Amis" tandis qu’Arnaud Ducret et Odile Vuillemin jouent le rôle des parents. Ces derniers se sont d’ailleurs beaucoup investis dans l’écriture du biopic, devant même parfois recadrer la production. "Il a fallu qu'on les aide, les gens de la production, sur le scénario. Et très honnêtement, heureusement qu'on était là, parce qu'il y a des choses qui partaient dans tous les sens. Le téléfilm que les gens vont voir est très, très proche de la réalité. Evidemment, il y a une part de fiction pour ajuster le tout. Mais à 90%, 95%, on respecte vraiment la réalité de notre vie. Il y a même beaucoup de pudeur. Ils nous ont préservés", a expliqué Pierre Lemarchal sur RTL.

Par Matilde A.