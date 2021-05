Grégory Lemarchal : l'étonnant surnom donné par ses camarades

La Star Academy n'aura jamais autant fait parler d'elle. En effet, dans quelques jours, l'émission fêtera ses 20 ans pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Samedi 22 mai, TF1 diffusera un prime spécial pour l'anniversaire du programme et les candidats les plus emblématiques seront présents, sauf Nolwenn et Jenifer. Une absence que Jean-Pascal a déploré dans les colonnes de Télé-Loisirs ce vendredi 21 mai : "Sincèrement, je suis super déçu par certains. Faire la Star Academy nous a changé notre vie, à tous, et il ne faut pas en avoir honte, bien au contraire. On a de quoi en être fiers ! Ce documentaire, c'était l'occasion parfaite de célébrer les 20 ans du programme, mais aussi de se retrouver, de se marrer, 20 ans après" explique-t-il.

"On l’appelait d’ailleurs Greg le Millionnaire"

Un anniversaire qui sera également marqué par la mort de Grégory Lemarchal. En effet, le 30 avril 2007, le grand gagnant de la saison 4 décédait des suites d'une mucoviscidose.

Mathieu Johann avait accepté de se confier sur la victoire de son ami sur le plateau de "ça commence aujourd'hui", le 22 avril dernier : "On a vécu une année complètement folle. On savait déjà qu'on ne gagnerait pas l'émission. On savait que c'était foutu pour nous. Et on était très content pour lui".

Et ce vendredi 21 mai, il était interrogé au micro de Sud Info pour les 20 ans de l'émission, l'ex-compagnon de Clémence Castel en a profité pour révéler l'étrange surnom qu'il lui donnait au sein du château : "Dès le 1er prime on a tout de suite compris que Grégory gagnerait le programme. Avec sa voix, son charisme, son histoire et sa maladie, c’était pour nous évident qu’il fallait qu’il gagne. Cela ne faisait pas l’ombre d’un doute. On l’appelait d’ailleurs Greg le Millionnaire" avoue-t-il !

Par J.F.