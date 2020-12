Grégory Lemarchal - Lucie Bernardoni : comment elle a appris sa maladie (Exclu vidéo)

Le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal décédait à l'âge de 23 ans des suites de la mucoviscidose, maladie qu'il avait publiquement révélée trois ans plus tôt lors de sa participation à la saison 4 de la "Star Academy". 13 ans après sa disparition, ses anciens camarades de l'émission lui ont dédié un album hommage baptisé "Restons amis" dans lequel ils réinterprètent des chansons du regretté chanteur, mais aussi des titres d'artistes qui étaient venus leur rendre visite sur le plateau de TF1, de Jean-Jacques Golman à Calogéro en passant par Véronique Sanson, Laurent Voulzy ou encore Michel Fugain.

Dans la tracklist de cet opus figure le titre "La Marelle", écrit par Lucie Bernardoni. Pour rappel, elle était en finale aux côtés de Grégory Lemarchal en décembre 2004. Après avoir répondu aux questions de Mickaël Dorian dans "Good Morning Week-End", cete dernière était l'invitée de Jacques Sanchez dans "Que sont-ils devenus ?", l'émission qu'il présente le week-end sur Non Stop People.

"C'était quelqu'un d'extrêmement talentueux"

Dans un premier temps, le présentateur a voulu savoir à quel moment Lucie Bernardoni a appris que Grégory Lemarchal était atteint de mucoviscidose. "Au tout début. Personnellement, comme je suis arrivée au dernier moment, je l'apprends par le reportage qui est diffusé en direct le soir de l'émission. On n'en a quasiment plus jamais parlé", a-t-elle dit. "À aucun moment ?", l'a-t-il relancé. Ce à quoi elle a répondu : "À des petits moments, mais plus discrètement".

Lucie Bernardoni en a ensuite dit plus sur sa personnalité en revenant sur ce qu'elle a partagé avec lui à la "Star Academy". "Il était tellement drôle, il ne faisait que des conneries. C'était quelqu'un d'extrêmement talentueux. On oublie de dire que c'était quelqu'un d'humain et de très, très drôle, dynamique. Il ne se plaignait jamais, il faisait tout avec nous (...) Il avait ses soins dans sa chambre, mais sinon le reste du temps, c'était vraiment ambiance colonie de vacances", a-t-elle dit. Elle a ensuite confié qu'il y a eu "très peu de moments de tensions" dans le château de l'émission. Et de conclure : "On sentait que Grégory allait gagner, il n'y avait pas de compétition entre nous".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Que sont-ils devenus ?" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV