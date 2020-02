Grégory Lemarchal : Mickaël Lumière affole Instagram avec un cliché "fou"

Grégory Lemarchal a marqué la télévision française à la suite de son passage dans le télé-crochet "La Star Academy", quatrième saison qu'il a remportée en décembre 2004. Une victoire qui lui a permis de sortir son tout premier album baptisé "Je deviens moi" et de monter sur la scène de l'Olympia pour une série de concerts. Mais en avril 2007, le chanteur a succombé à la mucoviscidose, maladie contre laquelle il luttait depuis son enfance. Il avait 23 ans.

Pour lui rendre hommage, TF1 a lancé un tout nouveau projet. En effet, la chaîne proposera fin 2020 un biopic consacré à sa vie. La semaine dernière, Arnaud Ducret a annoncé la fin du tournage sur Instagram. L'acteur incarne le père du regretté chanteur, Pierre Lemarchal. "Fin de tournage pour le biopic de Grégory Lemarchal 'Pourquoi je vis' (...) Merci à mes camarades de jeu Odile Vuillemin, Mickaël Lumière, Lou et tous les autres pour votre talent, gentillesse et bonne humeur. Et surtout un énorme MERCI et RESPECT à Pierre, Laurence et Leslie Lemarchal pour votre joie de vivre et vos regards bienveillants sur le tournage", a-t-il posté.

Une ressemblance "de fou" avec Grégory Lemarchal

Peu avant de démarrer le tournage, Mickaël Lumière s'était confié au Parisien sur ce nouveau projet. "J'ai encore du mal à réaliser, mais j'ai conscience de cette responsabilité. Tout le monde appréciait Grégory Lemarchal. Je vais essayer de me rapprocher de lui avec le plus de sincérité et d'incarner ses valeurs que je partage : sa simplicité, son humanité, sa combativité et sa discrétion par rapport à la maladie", disait-il.

Dès que la nouvelle de sa participation au biopic a été officialisée par TF1, Mickaël Lumière a fait parler de lui pour sa ressemblance avec Grégory Lemarchal. Lundi 10 février, l'acteur de 23 ans a posté sur Instagram un cliché en noir et blanc qui a suscité de nombreuses réactions sur cette incroyable ressemblance avec le chanteur. "La ressemblance de fou avec Grégory Lemarchal", a posté un internaute. "J'ai l'impression que Grégory Lemarchal est revenu parmi nous. C'est fou la ressemblance franchement. C'est impressionnant. Hâte de voir le biopic", a poursuivi un autre.

