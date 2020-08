Grégory Lemarchal : pourquoi ses parents ont autorisé le biopic

Le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal disparaissait, laissant ses proches dans une grande souffrance. Le vainqueur de la quatrième saison de la Star Academy est décédé des suites de la mucoviscidose. Lundi 7 septembre 2020, TF1 diffusera "Pourquoi je vis", téléfilm adapté de la vie de Grégory Lemarchal. Les premières images du projet ont été dévoilées et la ressemblance entre Mickaël Lumière et Grégory Lemarchal est impressionnante. Nikos Aliagas, présentateur de la Star Academy, jouera son propre rôle. Il a confié avoir pleuré pendant le tournage qui lui a rappelé de nombreux souvenirs. Dans le magazine Télé 2 Semaines en kiosque ce lundi 24 août, les parents du chanteur expliquent les raisons pour lesquelles ils ont soutenu ce projet.

Une décision difficile à prendre

"Ce n’était pas la première fois que nous étions approchés pour ce genre de projet. Longtemps, cela n’a même pas été la peine d’entamer la discussion, il était hors de question de voir Grégory incarné par quelqu’un d’autre", explique Pierre Lemarchal. Et il revient sur la raison qui l’a fait changer d’avis. "Et puis, vu la demande, nous nous sommes dits que le téléfilm se ferait, avec ou sans notre accord". Laurence Lemarchal ajoute, "Avant, c’était trop tôt. J’ai été la dernière qu’il a fallu convaincre. Nous avions, cette fois, une confiance totale". La présence des producteurs Mathieu Vergne et Sébastien Charbit a pesé dans la balance. "Eux et TF1, chaîne qui nous a toujours soutenus, nous et l’Association Gréory Lemarchal, nous ont approchés une première fois en 2017. Nous n’étions pas prêts. Cela a été émotionnellement compliqué d’accepter. Ça l’est toujours d’ailleurs" confie le couple.

Le choix de Mickaël Lumière les convainc

Pierre Lemarchal précise, "Nous voulions que ce soit cohérent par rapport à notre famille, à nos valeurs, à celles de Grégory. Et avoir au moins un œil sur le casting du comédien qui incarnerait notre fils". Le choix de Mickaël Lumière semble les satisfaire. "Si l’acteur pressenti pour incarner Grégory ne nous avait pas plus, cela n’aurait pas été possible", reconnaît Laurence Lemarchal. Puis elle continue, "Trouver mieux que Mickaël Lumière aurait été impossible. S’il n’avait pas été gentil et sincère, on aurait dit non. Au-delà de la ressemblance, Mickaël est vraiment chouette et je pense sincèrement que Grégory l’aurait beaucoup apprécié".

Par Valentine V.