Grégory Lemarchal : qui jouera Kamel Ouali dans le biopic qui lui est consacré ?

Cinq ans après sa participation à "Graines de star" sur M6, Grégory Lemarchal entrait dans l’histoire en devenant le premier garçon à remporter "Star Academy", en décembre 2004. Suite à sa victoire, il avait sorti son premier album, titré "Je deviens moi" avant d’enchaîner plusieurs concerts. Mais derrière sa voix limpide, un combat acharné pour la vie. Atteint de la mucoviscidose, il avait suivi ses traitements durant ses nombreux déplacements. La maladie l’avait rattrapé le 30 avril 2007. Grégory Lemarchal est mort à l’âge de 23 ans. 13 ans après sa disparition, il est toujours aussi présent. En septembre dernier, TF1 avait annoncé qu’un biopic lui serait consacré. Un téléfilm nommé "Pourquoi je vis" et qui est sur la bonne voie puisque l’on sait déjà qui campera le rôle du chanteur mais aussi celui de son père et de sa mère. Selon Le Dauphiné, les équipes de tournage se sont déjà mises au travail à Chambéry.

Un acteur passé par "Demain nous appartient"

Et d’après Télé 7 Jours, un nouveau comédien a intégré le casting de "Pourquoi je vis". En effet, ce mardi 14 janvier, nos confrères ont annoncé que le biopic a trouvé son Kamel Ouali. Pour rappel, le chorégraphe a été un mentor de taille pour Grégory Lemarchal. Les deux hommes s’étaient rencontrés au château de la "Star Academy". Kamel Ouali lui avait appris à danser. Mais qui pour l’interpréter ? D’après Télé 7 Jours, le comédien sélectionné est un acteur mais aussi chanteur français, âgé de 29 ans. Comme d’autres nombreux acteurs, il a été formé au prestigieux Cours Florent. S’il a pu s’illustrer sur les planches, dans des pièces de théâtre et dans des comédies musicales, il a fait ses premiers pas à la télévision en 2008 dans la mini-série "Rien dans les poches". Au cinéma, il a pu collaborer avec Bill Condon ou encore Emma Watson pour le live action de "La Belle et la Bête" sorti en 2017. Les fans de "Demain nous appartient" le connaissent certainement sous le nom de Julien Humbert. Ceux de la série "Engrenages", sous le nom de Kylian. Et s’il s’apprête à prendre le nom de Kamel Ouali pour le téléfilm de TF1, à la ville, il se nomme Alexis Loizon.

Par Laura C-M