Grégory Lemarchal : qu'ont pensé les internautes du biopic ?

C'était un téléfilm très attendu par les fans de Grégory Lemarchal. Lundi 7 septembre, TF1 a diffusé "Pourquoi je vis", le biopic consacré au gagnant de la 4e saison de "La Star Academy" en 2004. Les téléspectateurs ont pu se replonger dans la vie du chanteur décédé le 30 avril 2007 de la mucoviscidose à l'âge de 23 ans. De son enfance où ses parents ont appris sa maladie à sa passion pour la musique en passant par sa rencontre avec Karine Ferri après sa victoire à "La Star Academy", cette fiction n'a pas manqué de réunir ceux et celles qui ont soutenu le chanteur tout au long de sa carrière. Et autant dire que les audiences étaient au rendez-vous. En effet, plus de 7,37 millions de téléspectateurs ont visionné le biopic sur TF1.

Juste avant la diffusion de "Pourquoi je vis", Mickaël Lumière - qui incarne Grégory Lemarchal - a posté un message sur Instagram. "Je suis si heureux d'incarner cet artiste et cet homme exceptionnel qu'était Grégory Lemarchal... comme il le disait : 'Merci la vie' !! J'espère que ce téléfilm vous plaira et rendra hommage de la meilleure des manières à cet être hors du commun pour qui je porte un immense respect et admiration. Et j'espère surtout que cette diffusion continuera à faire avancer la lutte contre la mucoviscidose", postait-il.

"Les larmes du début à la fin"

Sur Twitter, le hashtag "Grégory Lemarchal" s'est rapidement retrouvé en Trending-Topic (TT). Les internautes n'ont pas manqué de partager leur avis sur ce biopic consacré à Grégory Lemarchal. Et autant dire que ces derniers ont été très émus de revivre le parcours du chanteur, notamment en découvrant comment ce dernier gérait sa maladie dans les coulisses de "La Star Academy" ou lors de sa tournée, notamment lors de son passage en 2006 à l'Olympia pour quatre soirs de show.

"'Pourquoi je vis', sobre, lumineux, classe et émouvant à la fois ! À l'image de Grégory Lemarchal, ce téléfilm m'a rappelé pourquoi du haut de mes 13 ans, j'ai été aussi ému par sa perte", a posté une internaute. "Très ému par ce téléfilm qui montre bien le courage, la force et la ténacité de Grégory Lemarchal et de sa famille. Les ressemblances sont troublantes. Bouleversant..." a continué un autre. La performance de Mickaël Lumière dans la peau du chanteur a aussi été saluée sur Twitter. "Mickaël Lumière, il a géré en Grégory Lemarchal", a écrit un internaute. "L'acteur Mickaël Lumière a été tout simplement parfait, il a su capter l'essence de tout ce qu'était Grégory. Un grand bravo à lui, respect", a dit un autre.

Ce Biopic était d'une justesse, le respect de sa mémoire et de la famille étaient présents également.



L'acteur Mickaël Lumière a été tout simplement parfait, il a su capter l'essence de tout ce qu'était Grégory.

