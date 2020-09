Grégory Lemarchal : sa sœur Leslie se confie sur le biopic

La famille de Grégory Lemarchal a veillé de près sur la réalisation du biopic consacré au chanteur décédé le 30 avril 2007 des suites de la mucoviscidose. Le téléfilm "Pourquoi je vis" qui sera diffusé ce lundi 7 septembre sur TF1, revient sur la vie de Grégory Lemarchal, marquée par la maladie mais aussi sa victoire à la Star Academy. Si la famille du défunt chanteur a fini par donner son accord au projet, c'est "uniquement pour servir la cause" liée à la mucoviscidose, a indiqué Laurence Lemarchal, mère de Grégory, sur RTL. Une motivation également appuyée par Leslie Lemarchal, la sœur du chanteur disparu il y a treize ans, qui a assuré dans le Dauphiné que sa famille a voulu "faire passer des messages de vie et rappeler les messages de Grégory".

Une anecdote de tournage

Tandis que la famille a aidé la production dans l'écriture du scénario, Leslie Lemarchal a confié qu'ils sont satisfait du résultat. "Ce biopic, on en est très contents parce qu’il a été fait avec des personnes, des acteurs investis qui ont vraiment voulu respecter les valeurs de Grégory, les messages, qui n’avaient que ça en tête", a-t-elle assuré. Mais pour avoir un téléfilm "très proche de la réalité", la famille du chanteur défunt a dû faire "certaines remarques" aux producteurs. Comme le comédien Mickaël Lumière qui incarne Grégory Lemarchal n’a jamais été atteint par la mucoviscidose, Leslie Lemarchal a expliqué comment ils ont procédé pour imiter la toux caractéristique des malades : "On a demandé à quelques jeunes d’enregistrer des toux. Vous entendez certaines toux pas toutes, certaines toux sont de vraies toux de patients atteints de mucoviscidose". A travers ce téléfilm qu'ils ont voulu le plus fidèle possible au vécu de Grégory Lemarchal, la famille espère contribuer à faire partager le message autour des actions de l’association Grégory-Lemarchal, en finir avec la mucoviscidose.

