Grégory Lemarchal : Sofiane répond violemment aux critiques de Jean-Pascal Lacoste

C'est un biopic qui fait énormément parler. Lundi 7 septembre, TF1 diffusera le film tant attendu qui retrace la vie de Grégory Lemarchal, candidat emblématique de la "Star Academy", décédé il y a treize ans maintenant des suites d'une mucoviscidose.

Le projet a été vivement salué d'autant plus qu'il permet à la famille du chanteur de remettre le combat contre cette terrible maladie sur le devant de la scène et ainsi continuer à pouvoir récolter des dons.

Mais ce biopic n'est pas au goût de tous. Ce vendredi 4 septembre, Jean-Pascal Lacoste s'est confié sur ce film et pour lui ce n'est pas une bonne idée sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste". "J’ai eu la chance de le rencontrer une fois, mais moi, ça me met un peu mal à l’aise. Je n’ai jamais eu de problèmes avec TF1, mais j’ai la sensation qu’on se sert beaucoup de ça".

"Quand tu donnes un jugement, il faut connaître le sujet"

Une intervention qui n'a pas laissé Sofiane insensible. Candidat la même année que Grégory Lemarchal, il s'est empressé de répondre sur les réseaux sociaux : "Petit message à Jean-Pascal parce que je viens de voir les conneries que tu racontes dans TPMP. Hey frère, tu peux faire ce que tu veux, nous décrédibiliser, nous salir… On est une saison spéciale, on a un gagnant spécial, ce qu’on a vécu entre nous est spécial et tu pourras jamais remettre ça en cause. Je te le dis franchement, tu peux faire la langue de p***, avoir des doutes, nous on n’en a pas".



Il semblerait que Sofiane soit toujours aussi énervé contre Jean-Pascal Lacoste. Invité sur le plateau du Débrief Non Stop, il est revenu sur le sujet : "Ce n'est pas ce qui me dit qui me dérange. Ce qui me dérange c'est nous traiter nous d'hypocrites. On s'approche de la quarantaine, on a vécu nos vies et Grégory fait partie des choses qui restent sincères et pures. Et qu'on salisse ça, surtout venant d'une personne qui vient de la famille 'Star Academy', je ne comprends pas. Ça m'a touché, mais je ne regrette pas de lui avoir répondu. Il a été méchant et désobligeant". Karima, une autre candidate de la "Star Academy" qui lui a déjà rendu hommage en chanson a complété les propos de Sofiane : "Je trouve qu'il a entaché le combat contre la mucoviscidose. Ne sois pas malveillant avec les gens qui essaient de se battre contre la maladie". Sofiane a ajouté : "Ce n'est pas un avis, c'est un jugement. Mais quand tu donnes un jugement, il faut connaître le sujet. Et là, il ne sait pas de quoi il parle".

