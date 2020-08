Grégory Montel raconte sa première nuit pas vraiment romantique avec sa femme

Alors que la quatrième et ultime saison de "Dix pour cent" est attendue sur France Télévisions, Grégory Montel qui y incarne Gabriel Sarda, un agent fou amoureux de Sofia Leprince, est à l’affiche du film "Les Parfums" sorti le 1er juillet dernier. Il était donc présent sur le plateau de "Je t’aime etc" pour en faire la promotion dans une émission diffusée lundi 17 août. Face à Daphné Bürki, Grégory Montel n’a pu échapper à des questions sur sa vie privée. Il file de parfait depuis plus de dix ans avec la comédienne Marine Danaux. Le couple a eu deux enfants. En découvrant une photo de celle qui partage sa vie, l’acteur ne peut s’empêcher de déclarer "Elle est très très belle". Et pourtant, leur première nuit ensemble n’a pas été de tout repos comme il l’a raconté !

Une anecdote mémorable

L’heure était aux confidences. Alors que Daphné Bürki demande si la rencontre entre Marine Danaux et Grégory Montel a été un coup de foudre, ce dernier confie une anecdote. "On s’est rencontrés au théâtre et notre première nuit on l’a passée sur le plateau du Théâtre du Soleil, pour vous dire, sur la scène". Alors que les chroniqueurs présents trouvent cette confidence romantique, l’acteur nuance leur propos en leur racontant la réalité. "C’est beau mais c’est beaucoup moins romantique parce qu’en fait on a pris les draps qui servaient pour se coucher et en fait c’était plein d’acariens et du coup j’ai éternué toute la nuit. Je sais pas vous, mais moi je suis allergique à la poussière". Une première nuit qui lui aura laissé un souvenir inoubliable !

Par Valentine V.