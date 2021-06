Grève à Télématin : Laurent Bignolas déplore des conditions de tournage "dégradées"

Après le départ de William Leymergie en 2017, Laurent Bignolas a repris les rênes de "Télématin", émission diffusée du lundi au vendredi dès 6h30 sur France 2. Une arrivée qui a semble-t-il provoqué des tensions entre l'animateur et certaines personnes de son équipe. D'ailleurs, plusieurs de ses chroniqueurs ont quitté le programme. Alors que la saison se termine, la direction de la chaîne a annoncé que Laurent Bignolas ne rempilerait pas pour une prochaine saison, évincé du programme. Depuis, les noms de ses remplaçants ont été révélés. Et c'est Thomas Sotto et Julia Vignali - ex-présentatrice du "Meilleur Pâtissier" sur M6 - qui ont été choisis pour la prochaine saison.

Invité en mai dernier dans "Que sont-ils devenus ?" sur Non Stop People, Frédéric Zeitoun - qui travaille pour "Télématin - a réagi au départ de Laurent Bignolas. "J'ai appris qu'il partait. On n'en a pas vraiment parlé. Il est plus dans l'après, il le prépare. Je lui souhaite vraiment des lendemains tout aussi heureux que ceux que nous avons passés ensemble", disait-il.

"Cinquième jour de grève des électriciens..."

Ce vendredi 18 juin 2021, Laurent Bignolas était au rendez-vous pour présenter un nouveau numéro de "Télématin". Mais depuis quelques jours, le tournage ne se déroule pas comme d'habitude. En effet, les équipes ont dû quitter le plateau coloré de l'émission pour enregistrer dans un studio "de secours". Une situation causée par la grève des techniciens et éclairagistes.

Peu avant l'arrivée d'une de ses chroniqueuses sur le plateau, Laurent Bignolas a tenu à faire le point. "Je vous rappelle que ce 'Télématin' - journaux compris d'ailleurs - est réalisé dans des conditions dégradées en raison d'un cinquième jour de grève des électriciens, éclairagistes de nos studios, toujours opposés au projet de notre direction. Ils craignent en effet pour leur emploi, pour leur sécurité aussi et s'inquiètent des nouvelles conditions de travail", a-t-il dit.

