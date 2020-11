Grey's Anatomy : Patrick Dempsey fait son grand retour !

Les fans de Grey's Anatomy vont être aux anges. Et pour cause, TF1 diffuse ce mercredi un nouvel épisode de la série emblématique. Depuis 16 saisons maintenant les plus assidus suivent les aventures de Meredith Grey au sein de l'hôpital Grey Sloan. Et ce mercredi aura une saveur toute particulière. Et pour cause, ce sont les deux derniers épisodes de cette seizième saison et les téléspectateurs sauront enfin si Richard Webber sera sauvé. Inutile de dire que ces deux derniers épisodes risquent d'être riche en émotion. Il devait y avoir à la base 24 épisodes mais avec la crise sanitaire du coronavirus, la production a dû s'adapter afin de mettre fin à cette saison plus tôt que prévu.

"C'était assez incroyable"

Les deux derniers épisodes de la saison 16 laisseront place ensuite à la saison 17. TF1 n'a pour l'instant pas dévoilé de date de diffusion mais une chose est sûre, le lancement risque de battre des records. Et pour cause, dans le premier épisode les fans ont pu assister au grand retour de Derek Shepherd, incarné par Patrick Dempsey. L'acteur avait quitté la série en 2015 après onze saisons après plusieurs désaccords avec la production.

Mais évidemment, cette surprise a été compliquée à cacher pour la production. Le tournage de l'épisode a eu lieu sur une plage privée avec beaucoup de sécurité autour. L'équipe du tournage a alors eu l'idée de chasser les plus curieux avec le reflet du soleil et d'une canne à pêche. "C'était assez incroyable. Nous voulions vraiment, vraiment que les fans vivent un moment de choc total".

Par J.F.