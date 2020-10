Grey’s Anatomy : Patrick Dempsey, Sandra Oh… que deviennent les anciennes stars de la série ?

C'est sans doute l'une des séries les plus mythiques. Créée par Shonda Rhimes et diffusée depuis le 27 mars 2005, "Grey's Anatomy" connait un immense succès depuis des années maintenant. En attendant la saison 17 en préparation, les nouveaux épisodes de la saison 16 sont diffusés sur TF1 à partir de ce mercredi 21 octobre. Mais entre-temps, et au fil des années, les fans de "Grey's Anatomy" ont vu certains de leurs personnages préférés s'en aller. Parfois tragiquement. Il faut dire que niveau départs, les scénaristes du show américain ne font pas dans la dentelle. Combien ont pleuré devant la mort de Derek Sheperd, le séduisant "Docteur Mamour" joué par Patrick Dempsey ? On se souviendra aussi de la disparition bouleversante du Dr. George O'Malley, incarné à l'écran par T.R. Knight, ou de celle de Mark Sloan, alias Eric Dane.

Les départs de personnages phares

Au fil des saisons, les téléspectateurs se sont attachés aux personnalités de ces joyeux internes en médecine, quoiqu'un brin névrosés. En seize saisons, le public français a assisté aux intrigues et aux drames qui ont pris place au Seattle Grace Hospital, mais aussi aux départs de certaines têtes d'affiche. Comme celui de Sandra Oh, alias Cristina Yang, l'hilarante meilleure amie de Meredith Grey. Très populaire dans la série, Katherine Heigl qui jouait le rôle du Dr. Izzie Stevens, avait pourtant choisi de quitter le navire en 2010 pour se tourner vers les comédies romantiques sur grand écran. Si Patrick Dempsey est quant à lui parvenu à vite retrouver une place de choix dans le monde des séries, en devenant le héros de "La vérité sur l'affaire Harry Quebert", tous n'ont pas eu autant de chance et gardent encore l'image tenace de leur rôle dans "Grey's Anatomy".

Par Sarah Mannaa