Guillaume Canet : son gros coup de gueule avant le discours de Jean Castex

Ce jeudi 14 janvier 2021, Jean Castex va à nouveau prendre la parole pour évoquer la crise actuelle de coronavirus. L'allocution du Premier Ministre est très attendue par les Français qui patientent depuis des semaines de savoir si les mesures sanitaires vont évoluer et si confinement et couvre-feu vont à nouveau être d'actualité. Devrait aussi être évoqué : la brûlante question des vaccins puisque la France est très en retard sur le déploiement des vaccins par rapport aux autres pays européens.

Aux côtés de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, Jean Castex va aussi évoquer le sort des acteurs du secteur culturel. Voilà des mois que le monde du spectacle est mis sur pause et la fermeture des salles de spectacle et de cinéma agacent des millions de Français. "Tout me chiffonne ! Moi ministre de la Culture qui vit avec les créateurs, les artistes et les chanteurs... C'est une souffrance ! Je sais les sacrifices que ça représente..." avait alors dit Roselyne Bachelot qui est vivement pointée du doigt pour son manque d'action.

Guillaume Canet s'agace sur Instagram

Au cours des dernières semaines, plusieurs personnalités - à savoir acteurs et chanteurs - sont sortis du silence pour dénoncer les mesures "grotesques" du gouvernement.

À quelques heures du discours de Jean Castex, c'est Guillaume Canet qui a décidé de partager une nouvelle fois sa colère. Le compagnon de Marion Cotillard a partagé l'ironique dessin d'un avion transformé en théâtre pour dénoncer le fait que les gens ont le droit d'être réunis dans les avions, mais pas dans les lieux de spectacle. En légende, Guillaume Canet n'a pas mâché ses mots : "Foutage de gueule". Un coup de gueule partagé par Elie Semoun qui a réagi en commentant : "Tellement vrai".

Par E.S.